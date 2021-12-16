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Çocuk Sağlığı Uzmanı Akkuş: "30 saniyelik el yıkama, viral enfeksiyonlardan yüzde 30 koruyor " - Son Dakika

Çocuk Sağlığı Uzmanı Akkuş: "30 saniyelik el yıkama, viral enfeksiyonlardan yüzde 30 koruyor "

16.12.2021 13:31

Çocuk Sağlığı Uzmanı Akkuş: "30 saniyelik el yıkama, viral enfeksiyonlardan yüzde 30 koruyor "ANTALYA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Çocuk Sağlığı Uzmanı Akkuş: "30 saniyelik el yıkama, viral enfeksiyonlardan yüzde 30 koruyor "

ANTALYA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eser Akkuş, kış mevsimiyle birlikte çocuklarda enfeksiyon hastalıklarında artış yaşandığını belirterek, "Çocuğun en az 30 saniye bile elini yıkaması rota virüs dahil diğer viral enfeksiyonlardan yüzde 30 oranında koruma sağlıyor" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eser Akkuş, çocukluk çağının mevsimlerden çok etkilendiğini belirterek, pandemi esnekliğinin yaşandığı şu dönemde okulların da açık olmasıyla enfeksiyon hastalıklarının artışına neden olduğunu söyledi.

Viral üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere son zamanlarda gastroenterit denilen mide bağırsak iltihaplarının neden olduğu vakaların hastanelere başvurduğunu ifade eden Akkuş, "İshaller çok ağırlıklı bu dönemde. Genellikle yağışlı havalardan sonra ishal vakalarında artış görürüz. Çocukluk döneminde de en sık gördüğümüz ishal bağırsak enfeksiyonları viral enfeksiyonları yani virüslerdir. Virüslerden en çok görülen viral enfeksiyon rota virüslerdir" diye konuştu.

"5 yaş altı çocuklar daha fazla etkileniyor"

Rota virüslerin daha çok 5 yaş altı çocukları etkilediğini dile getiren Eser Akkuş, "Bunun sebebi bu çocuklarda bağışıklık sistemi daha zayıftır. Bağırsak floralarının tam gelişmemesi, faydalı mikrobiyotanın tam oluşmaması nedeniyle 5 yaş altı çocuklarda daha fazla görürüz. Yaş küçüldükçe bağırsak enfeksiyonlarının şiddeti artar. Bağırsak enfeksiyonlarından en sık gördüğümüz durum ishal ve kusmadır. Buda çocuklarda ciddi sıvı kaybına neden olur. Çocuğun yaşı küçüldükçe sıvı kaybından dolayı yaşayacağımız problemler daha fazla görülür. O nedenle küçük yaş grubunu daha fazla etkiler" dedi.

"Kışın bağışıklık sistemi zayıflıyor"

Yağmurların arttığı dönemde su kaynaklarının kirlenmesi gibi durumun olduğunu aktaran Akkuş, "Hazır su tüketiriz ama yeri gelir sebze meyvelerimizi, kıyafetlerimizi şebeke suyu ile yıkarız. Bir banyo sırasında ağza, buruna su kaçma durumunda bu enfeksiyonların sıklaştığını görürüz. Yağışlar kış aylarında artar, bir de bağışıklık sistemi biraz zayıflar. Normalde bizi etkilemeyecek virüs ve bakteriler hastalığına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"30 saniye ellerin yıkanmasının önemi"

Kış aylarında enfeksiyonların yüzde 30 kadarının mide bağırsak iltihabı şeklinde karşılarına çıktığını işaret eden Eser Akkuş, " Bunlar içinde klasik hijyen yöntemleri çok önemlidir. Sadece el yıkama alışkanlığını doğru yaparsak yüzde 30 oranında bundan korunuyoruz. Dışarıdan eve gelince, yemeklerden önce ve sonra çocuklar 30 saniye ellerini yıkaması enfeksiyonlardan korunmanın en öneli yöntemlerinden biridir. Kalabalık ortamlar risklidir. Sosyal mesafe kişisel hijyen çok önemli. Bunun yanında bekletilmiş yiyecekleri yeniden ısıtıp vermeden aileler uzak durması gerekir. Isıtılan yiyeceklerde bulaşma riski daha yüksektir ve daha kolay enfeksiyona neden olur" dedi.

Eser Akkuş, bir çocuğun en az 30 saniye elini yıkamasının rota virüs diğer viral enfeksiyonlardan yüzde 30 oranında korunmasını sağlayacağının altını çizdi.

"İlk sırada rota virüsü"

Rota virüsün dünyada çocukluk çağında ölüme en sık neden olan gastroenterit virüsler arasında ilk sırada yer aldığını kaydeden Akkuş, " Enfeksiyon hastalıklarının bir ucunda ölüm var bunu bilmek gerekir. Bu daha çok gelişmekte ülkeler sosyo ekonomik durumu zayıf olan ülkeleri daha çok zorluyor. Rota virüs çok ciddi kusma ve ishalle seyreder. Rota virüs enfeksiyonuna yakalanan bir çocuk günde 10-15 kusma, günde 20-30 ishal şeklinde karşımıza gelebiliyor. Bu durum çocuklarda ciddi sıvı kaybına neden oluyor. Sıvı kaybını ağız yoluyla karşılayamazsak, damar yoluyla vermek zorundayız. Bu sıvı kaybı çocuklarda daha sonra halsizlik, bitkinlik, göz kürelerinde çökme, gözyaşları ev idrar miktarında azalma, sonrasında böbrek fonksiyonları etkileniyor. Çoğu zamanda hastanede yatarak tedavi gerektiriyor" diye konuştu.

"Aşı yüzde 80 koruma sağlıyor"

Rota virüsten en etkin korunma yolunun aşı olduğunun altını çizen Eser Akkuş, "Çağımızın hatta yüzyılın en önemli icadı aşıdır. Bir salgından korunma en önemli yöntemi aşıdır. Piyasada biri 3 doz, diğer 2 doz şeklinde uygulanan iki aşı var. Bu aşıların yüzde 80'nin üzerinde koruyuculuğu var. Bu aşıyı olan çocukların yüzde 80'i bu hastalığa yakalanmıyor. Yüzde 20'lik bölüm ise hastalığa yakalansa bile hastaneye yatmadan, hafif şekilde bu hastalığı atlatabiliyor. O nedenle aşılamaya önem verelim" dedi.

Çocuk Sağlığı Uzmanı Akkuş: 30 saniyelik el yıkama, viral enfeksiyonlardan yüzde 30 koruyor
Çocuk Sağlığı Uzmanı Akkuş: 30 saniyelik el yıkama, viral enfeksiyonlardan yüzde 30 koruyor
Çocuk Sağlığı Uzmanı Akkuş: 30 saniyelik el yıkama, viral enfeksiyonlardan yüzde 30 koruyor
Çocuk Sağlığı Uzmanı Akkuş: 30 saniyelik el yıkama, viral enfeksiyonlardan yüzde 30 koruyor

Çocuk Sağlığı, Antalya, Aşı, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çocuk Sağlığı Uzmanı Akkuş: '30 saniyelik el yıkama, viral enfeksiyonlardan yüzde 30 koruyor ' - Son Dakika


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