Çocuk Sağlığında Yeni Karma Aşı Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Çocuk Sağlığında Yeni Karma Aşı Dönemi

6 bileşenli karma aşı ile hepatit B, tek enjeksiyonla uygulanacak, aşı oranları önem kazanacak.

30.04.2025 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuk sağlığında 6 bileşenli karma aşı dönemi

Dr. Nagehan Erdoğ Şahin:

-"Yeni uygulama ile ayrı yaptığımız hepatit b aşısını da aynı enjeksiyon ile yapmış olacağız"

"Aşı oranlarının yetersizliği hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına sebep olabilir"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Nagehan Erdoğ Şahin, yeterli oranda aşılama olmamasının bazı hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirterek, aşı takvimine yeni eklenen 6 bileşenli karma aşı ile de hepatit b aşısını da aynı enjeksiyon ile yapılabileceğini söyledi.

Son 50 yılda aşıların en az 154 milyon insanın hayatını kurtardığını söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Nagehan Erdoğ Şahin, "Aşılar her yıl milyonlarca çocuk ve erişkinin hayatını kurtaran bilinen en etkili sağlık müdahalelerinden bir tanesidir. Bilimsel çalışmalar son 50 yılda aşı uygulamalarının en az 154 milyon insanın hayatını kurtardığını ve ölümünü engellediğini göstermektedir. Aşılamalar ile hem çok sayıda hastalığın önüne geçebiliyoruz hem de bu hastalıkların yol açabileceği olumsuz sonuçlardan korunuyoruz. Bununla birlikte insanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalığın aşılama sayesinde artık günümüzde görülmediğini biliyoruz. Çiçek hastalığının tarihe karışması, çocuk felci hastalığında küresel olarak neredeyse yok edilme aşamasına gelinmesi ve kızamık vakalarının azalması aşılamanın başarısını gösteren en önemli kanıtlardandır. Ancak unutmayalım ki aşılanma oranlarının yeterli seviyelerde olmaması bazı hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına ve yayılmasına neden olabilir. Son yıllarda gördüğümüz kızamık vakalarındaki artış da aslında bunun en çarpıcı örneğini oluşturmaktadır" dedi.

"6 bileşenli karma aşıyla enjeksiyon sayısı da azalacak"

Dr. Nagehan Erdoğ Şahin, aşı takviminde yeni uygulanacak olan 6 bileşenli karma aşıyla enjeksiyon sayısının da azalacağını söyleyerek, " Dünya Sağlık Örgütü'nün 1974 yılında başlatmış olduğu bir girişim olan genişletilmiş bağışıklama programı, ülkemizde de 1981 yılından itibaren başarı ile yürütülmektedir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen aşı takvimine uygun olarak çocuklar 13 hastalığa karşı aşılanmaktadır. Bunun yanında ülkemizde meningokot menenjiti, rotavirüs ishalleri, insansile virüslerine karşı da etkin aşılar bulunup uygun yaş gruplarına bu aşıları da uygulayabiliyoruz. Yakın zamanda Bağışıklama Danışma Kurulu'nun tavsiye kararı ile aşı takviminde bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle beraber 5 bileşenli karma aşının yerine 6 bileşenli karma aşı uygulaması başlatıldı. 6 bileşenli karma aşı, 5 bileşenli karma aşının sağladığı korumaya ek olarak hepatit b'ye karşı da koruma sağlamaktadır. Böylece daha biz önce hepatit b ve 5'li karma aşıyı ayrı ayrı yapılan aşılar halinde uygularken şu anda birleştirilmiş ve tek bir enjeksiyon ile uygulanabilir hale getirildi. Bu geçiş bebeklerin aşı takvimini daha sade hale getirmekte ve enjeksiyon sayısını azaltmaya yönelik bir geçiştir. Unutmayalım ki aşılar çocuk sağlığı için yapılan en büyük iyilik ve ebeveynler olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri de çocuklarımızı aşılatmak ve onları aşılanma hakkından mahrum bırakmamaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hepatit B, Hepatit B, Hepatit, Kayseri, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuk Sağlığında Yeni Karma Aşı Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:53:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuk Sağlığında Yeni Karma Aşı Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.