Çocuklar Spor Öncesi Kardiyoloji Muayenesi Olmalı - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklar Spor Öncesi Kardiyoloji Muayenesi Olmalı

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Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Yılmaz, her çocuğun spor yapma hakkının olduğunu belirterek çocukların spor öncesinde mutlaka kardiyoloji muayenesi yapılması gerektiğini belirtti.

26.08.2024 21:11
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Çocuğunuz yokuş yukarı çıkarken nefes nefese kalıyorsa dikkat

Çocuklar spor öncesi kardiyoloji muayenesi olmalı

SİVAS - Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Yılmaz, her çocuğun spor yapma hakkının olduğunu belirterek çocukların spor öncesinde mutlaka kardiyoloji muayenesi yapılması gerektiğini belirtti.

Her çocuğun spor yapma hakkı olduğunu ancak spordan önce mutlaka bir kardiyoloji muayenesi gerektiğini belirten Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Yılmaz, "Çocuğun kalbinde birkaç milimetrelik bir defekt veya kalp kapağında minimal kaçak olduğunda aileler çocuklarını hemen kalp hastası ilan ediyor, kendi kendilerine telaş yapıyorlar. Bu çok yanlış bir bilgi. İleride başarılı bir sporcu olmanın temel ilkesi çocuğun erken yaşta kondisyon kazanmasıdır" açıklamalarında bulundu.

"Yanlış bilgiden kurtulmamız lazım"

Ailelerde çok yanlış bir bilgi birikimi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Örneğin çocukta birkaç milimetrelik bir defekt veya kalp kapağında minimal kaçak var. Aileler bu konu üzerinde kendi kendilerine telaş oluşturuyorlar. Çocukları spor yapmaktan mahrum bırakıyorlar. Çocukların kalp durumlarını biz değerlendiririz. Kalbin fonksiyonlarına ve dolum kapasitesine bakarız. Kalbin performansını değerlendiririz. Ancak önemli damar tıkanıklıkları, büyük çaplı delikler varsa özellikle aileye de bunu açıklarız. Spor konusunda ne kadar kısıtlama olup olmamasına dair bilgilendirme yapabiliriz. Yapılan veya yapılacak olan aktivitenin tamamı kısıtlanacak diye bir şey yok. Aktiviteler, kalp patolojisine göre derece derece kısıtlanır. Fakat şöyle bir yanlış bilgi var ki milimetrelik bir defekt veya kalp kapağında minimal kaçak olduğunda aile çocuğunu kalp hastası ilan ediyor. ve çocuğu bütün sportif faaliyetlerden engelliyor. Bu yanlış bilgiden kurtulmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

"Bir çocuk hafif yokuş çıkarken nefes nefese kalıyorsa çocukta kondisyon eksikliği olabilir"

Sporun kalbe zararı olmadığı gibi yararının olduğunu belirten Yılmaz, "Çağımızda çocuklar 4-5 yaşından itibaren bale, yüzme ve buna benzer kurslar gidiyorlar. Bu aktivitelerin kalbe en ufak zararı olmadığı gibi aslında yararı var. Çünkü genç yaşta kondisyon kazanıyorlar. Beş yaşındaki bir çocuk hafif yokuş çıkarken nefes nefese kalıyorsa çocukta kondisyon eksikliği olabilir. Tabi bu sportif aktiviteler önce çocuğun kalbini değerlendirmemiz gerekiyor. Nefes nefese kalma kondisyon eksikliği mi yoksa herhangi bir kalp sorunumu bunu anlamamız gerekir. Kalp performansı iyi ve herhangi bir yetersizlik yoksa bu nefes nefese kalma sebebi kondisyon sorunudur. Spor bu tür sorunları ortadan kaldırabilir. Erken yaşta kondisyon kazanmak ileride başarılı bir sporcu olmanın temel ilkesidir. Her çocuğun spor yapma hakkı vardır. Küçük problemler nedeniyle çocuklar spordan mahrum kalmamalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Çocuklar Spor Öncesi Kardiyoloji Muayenesi Olmalı - Son Dakika

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