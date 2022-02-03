Çocuklarda ekran bağımlılığı psikolojik sorunlar ortaya çıkartıyor - Son Dakika

Çocuklarda ekran bağımlılığı psikolojik sorunlar ortaya çıkartıyor

DİYARBAKIR - Çocuklarda ekran bağımlılığı ve çeşitli psikolojik sorunlar ortaya çıkmasına neden olan teknolojik aletlerle ilgili ailelere uyarıda bulunan Psikiyatri ve Psikoterapist Uzman Dr. Süleyman Dönmezdil, "Kayıtsız şartsız bir tableti ya da cep telefonu çocuğumuzun verip, 'bak ne güzel hiç ses çıkarmıyor, bir köşede oturuyor' diye düşünüyorsak bu bize gelecekte çocuğumuza ve bize ciddi psikiyatrik ve psikolojik yük olarak geri dönecektir" dedi.

Son zamanlarda hem gençlerde hem yeni nesil çocuklarda ekran bağımlılığı, sosyal medyanın yaygın kullanılması çok sık karşılaşılan problemleri beraberinde getirdiğinin altını çizen Dr. Dönmezdil, bunlardan özellikle çocuklarda akademik başarının düşmesi, davranış değişiklikleri, bazı psikiyatrik problemlerin ortaya çıkması, sınır ihlali gibi tablolar ortaya çıkabilmesinin anı sıra fiziksel bazı bozukluklar da olabildiğini ifade etti.

Sürekli ekrana bakmaya bağlı bel, boyun bölgesinde bozulmalar, deformiteler ortaya çıkabilmekte olduğuna dikkat çeken Dönmezdil, "Bunun için çocuklarımızda ekran bağımlılığını önlemek açısından sınırlı süreler verip, ortak bir dil oluşturarak çocuğu cezalandırma şeklinde değil de, bunun bir plan, program çerçevesinde olması gerektiğini uygun şekilde anlatarak uygulamalıyız. Çocuklarımızın yaş grubuna göre değişmekle birlikte gün içerisinde yarım saatle bir saat arasında değişen ya da hafta sonları birer saat şeklinde planlamalar yapılabilir" dedi.

"Sınır konulması lazım"

Çocukları teknolojiden mahrum etmemek gerektiğini aktaran Dr. Dönmezdil, "Çocuklarımızı tabii ki teknolojiden mahrum bırakamayız. Telefon ya da tablet ya da işte yani genel bir ekranı kullanmaları gerekiyor. Zekalarının gelişimine katkı açısından ya da teknolojiden kopmamaları açısından. Ama bunu sınırlı yapmak hem psikolojik sıkıntıların ortaya çıkmasını engeller hem de çocuklarımızın daha kaliteli bir geliş göstermelerine katkı sunar" dedi.

"Ekranı kademeli hayatlarına bırakınız"

Ailelere uyarıda da bulunan Dr. Dönmezdil, "Çocuklarımızı ekrandan koparmamalıyız ama ekranı kademeli bir şekilde hayatlarına sokmalarına müsaade etmeliyiz. Biz, kayıtsız şartsız bir tableti ya da cep telefonu çocuğumuzun verip, 'bak ne güzel hiç ses çıkarmıyor, bir köşede oturuyor' diye düşünüyorsak bu bize gelecekte çocuğumuza ve bize ciddi psikiyatrik ve psikolojik yük olarak geri dönecektir. Lütfen bunu unutmayalım" şeklinde konuştu.