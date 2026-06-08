Çocuklarda Geniz Eti Büyümesi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklarda Geniz Eti Büyümesi Uyarısı

Çocuklarda Geniz Eti Büyümesi Uyarısı
08.06.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, burun tıkanıklığı ve horlamanın geniz eti büyümesinin belirtisi olabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, çocuklarda sık görülen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlamanın geniz eti büyümesinin belirtisi olabileceğini belirtti.

Çocuklarda sık görülen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlama şikayetleri çoğu zaman basit bir üst solunum yolu problemi olarak değerlendirilse de, bu belirtiler geniz eti büyümesinin habercisi olabilir. Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Peru Yücel, özellikle çocukluk çağında sık karşılaşılan geniz eti büyümesinin, tedavi edilmediğinde işitme problemlerinden uyku bozukluklarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceği konusunda aileleri uyardı.

Geniz etinin burun boşluğunun arka kısmında yer alan ve bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf dokusu olduğu ileten Dr. Emel Peru Yücel, "Çocukluk döneminde enfeksiyonlara karşı koruyucu görev üstlenen bu yapı, bazı çocuklarda normalden fazla büyüyerek hava yolunu daraltabilir. Geniz eti büyümesinin en sık belirtilerinin burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve huzursuz uykudur. Ayrıca tekrarlayan kulak enfeksiyonları, işitme azlığı ve kulakta sıvı birikimi gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu durum çocuğun hem gelişimini hem de okul başarısını olumsuz etkileyebilir" dedi.

İşitme kaybına yol açabilir

Geniz eti büyümesi, orta kulağın havalanmasını sağlayan östaki tüpünün çalışmasını bozarak kulakta sıvı birikimine neden olabilir. Bu durumun zamanla işitme kaybı ve tekrarlayan kulak enfeksiyonlarıyla sonuçlanabileceğini ileten Dr. Yücel, "Özellikle işitme kaybının erken dönemde fark edilmesinin önemine dikkat çekerek, çocuklarda konuşma gelişiminde gecikme, televizyonun sesini yükseltme ihtiyacı veya derslerde dikkat dağınıklığı gibi belirtilerin işitme problemi açısından değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Her geniz eti ameliyat gerektirmez

Geniz eti tanısında ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesinin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Yücel, gerektiğinde endoskopik değerlendirme ve işitme testlerinden yararlanıldığını söyledi. "Her geniz eti büyümesi ameliyat anlamına gelmez. Hastanın şikayetleri, muayene bulguları ve işitme durumu birlikte değerlendirilir. Hafif vakalarda ilaç tedavisi ve düzenli takip yeterli olabilir. Ancak belirgin burun tıkanıklığı, uyku kalitesinde bozulma veya işitme problemleri varsa cerrahi tedavi gündeme gelebilir" dedi.

Her horlamanın nedeni geniz eti değildir

Horlamanın her zaman geniz eti kaynaklı olmadığını vurgulayan Dr. Yücel, özellikle yaşa göre değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti. "Çocuklarda horlamanın en sık nedenlerinden biri geniz eti ve bademcik büyümesidir. Ancak erişkinlerde burun eğriliği, burun eti büyümesi veya yumuşak damak problemleri de horlamaya neden olabilir. Bu nedenle doğru tanı için kapsamlı bir kulak burun boğaz muayenesi şarttır" dedi.

Ailelere önemli uyarı

Çocuklarında sürekli ağız açık uyuma, horlama, sık enfeksiyon geçirme, işitme problemleri veya dikkat eksikliği benzeri belirtiler fark eden ailelerin vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmasını öneren Dr. Yücel, "Erken tanı ve uygun tedavi ile geniz eti kaynaklı birçok sağlık sorununun önüne geçilebiliyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Burun Tıkanıklığı, Burun Tıkanıklığı, Geniz Eti, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Geniz Eti Büyümesi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu
Aykut Kocaman’dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği

11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 12:29:43. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuklarda Geniz Eti Büyümesi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.