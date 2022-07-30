İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor - Son Dakika
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İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor

30.07.2022 11:26
İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor

Yüksek çinko değeri içeren istiridyenin mucizevi bir etkisi var. İstiridye, sperm üretimini artırıp testesteron seviyesini yükseltiyor. Cinsel gücü 'oyunlarda son seviye' olarak bilinen ve 109 sayısıyla ifade edilen seviyeye kadar çıkarabilecek afrodizyak etkiye sahip.

Doğada cinsel sağlığa iyi gelen birçok besin var. Fakat bu besinlerin çoğu insanlar tarafından pek bilinmiyor. Bilinenlerin bazılarının ise cinsel sağlığa iyi gelip gelmediği bilinmiyor. İşte bu besinlerden biri de istiridye...

HEM KADINLARDA HEM DE ERKEKLERDE İŞE YARIYOR

Yüksek çinko değeri içeren istiridye sperm üretimini artırır, testesteron seviyesini yükseltir ve hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu tetikler.

Çoğu kişi bilmiyor ama istiridye cinsel gücü 109 yapıyor

KISA SÜRELİ KULLANIMLARDA ETKİ GÖSTERMEDİ

İtalyan ve Amerikalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında da istiridyenin cinsel gücü arttırdığı açıklandı. Bunun nedeni ise, içerisinde bulunan aminoasitler. Bu aminoasitler, hormonları etkisi altına almaktadır. Ancak kısa süreli istiridye kullanımlarında bu etki pek görülmemiştir.

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