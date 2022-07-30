İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor

Doğada cinsel sağlığa iyi gelen birçok besin var. Fakat bu besinlerin çoğu insanlar tarafından pek bilinmiyor. Bilinenlerin bazılarının ise cinsel sağlığa iyi gelip gelmediği bilinmiyor. İşte bu besinlerden biri de istiridye...

HEM KADINLARDA HEM DE ERKEKLERDE İŞE YARIYOR

Yüksek çinko değeri içeren istiridye sperm üretimini artırır, testesteron seviyesini yükseltir ve hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu tetikler.

KISA SÜRELİ KULLANIMLARDA ETKİ GÖSTERMEDİ

İtalyan ve Amerikalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında da istiridyenin cinsel gücü arttırdığı açıklandı. Bunun nedeni ise, içerisinde bulunan aminoasitler. Bu aminoasitler, hormonları etkisi altına almaktadır. Ancak kısa süreli istiridye kullanımlarında bu etki pek görülmemiştir.