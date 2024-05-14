Çoklu damar tıkanıklığıyla kalp krizi geçiren hasta Diyarbakır'da hayata tutundu - Son Dakika
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Sağlık

Çoklu damar tıkanıklığıyla kalp krizi geçiren hasta Diyarbakır'da hayata tutundu

70 yaşındaki kadın, İzmir'den Diyarbakır'a gezmeye geldiği sırada çoklu damar tıkanıklığıyla kalp krizi geçirdi. Dicle Üniversitesi'nde tedavi altına alınan hasta, tedavilerle tüm damarlar açılarak hayata tutundu.

14.05.2024 22:42
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Çoklu damar tıkanıklığıyla kalp krizi geçiren hasta Diyarbakır'da hayata tutundu

İzmir'de doğdu, Diyarbakır'da hayat buldu

DİYARBAKIR - İzmir'den Diyarbakır'a gezmeye gelen 70 yaşındaki kadın, çoklu damar tıkanıklığıyla kalp krizi geçirdi. Dicle Üniversitesi'nde tedavi altına alınan hasta, tedavilerle tüm damarlar açılarak hayata tutundu.

Kentte gezmeye gelen Nur Erengezgin (70), kalp krizi geçirmesi sonucu bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavide sorunlar yaşayan hasta, araştırmalar sonucu Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek'e başvurdu. Dr. Şimşek, tetkikler sonrası hastanın tedavisine başlayarak, tüm damarları onarıp hastasını sağlıklı bir şekilde taburcu etti.

Prof. Dr. Hakkı Şimşek, İHA muhabirine, kalp damarları tıkanmış, hastanın kriz geçirdiğini ve başka bir merkeze başvurduğunu söyledi. Yapılan anjiyografi de çoklu damar hastalığı saptandığını belirten Dr. Şimşek, tam tıkalı bir damarına müdahale edilmeye çalışıldığı, açılamayınca ve işlem başarısız olunca açık kalp ameliyatı önerildiğini ifade etti.

Hastanın bir şekilde kendilerine ulaştığını aktaran Dr. Şimşek, şöyle konuştu:

"Bize geldiğinde biz, uğraşılan damarı değil de, diğer çatallanmış bölge damarları açtık ilk seansta. Bu damarı ikinci seansa bıraktık. Yaklaşık 3 ay sonra gelmesini istemiştik. Hasta, 3 ay bitince ilk başarılı müdahaleden sonra ikinci müdahale için bir hafta önce İzmir'den Diyarbakır'a geldi. yaptığımız tetkikler neticesinde böbrek fonksiyonlarında problem olduğunu saptadık. Bizim yapacağımız anjiyonun da böbreklere daha fazla zarar verip onu diyalize bağımlı hale getirme ihtimalinden dolayı kendisine bir haftalık tedavi verdik. Bir haftalık tedavi sonrasında böbrek değerleri normale inince dün müdahalemizi yaptık. Tam tıkalı olup, daha önce açılmaya çalışılan damarını açtık. Başarılı oldu."

"Hastamızın tüm damarları açık hale geldi"

Hastanın şu an açılmayan bir damarı bulunmadığını kaydeden Dr. Şimşek, "Birde yine daha önce müdahale edilen damarında ufak bir yırdık vardı. Orayı da onardık. Böylece hastamızın tüm damarları açık hale geldi. Hastamızın güvenerek İzmir'den buraya kadar gelmesi ve bizimde müdahaleyi başarılı bir şekilde yapabilmemiz ve onu bugün sağlıkla taburcu edip memleketine uğurlamamız bizim için de çok mutluluk verici bir durum" dedi.

"Çoklu damar hastalıklarında eskiden tedavinin baypastı, açık kalp ameliyatıydı" diyen Dr. Şimşek, "Son zamanlarda gelişen teknolojiler, malzemelerdeki değişiklikler, özellikli teller, düşük profilli balon dediğimiz çok ince ve geçişi çok iyi olan balon gibi malzemelerin üretilmesiyle hastalarımız baypas kararı yanlış olmamakla beraber eşlik eden hastalıkları, yaşı ve hastanın şiddeti baypas olmama isteği nedeniyle biz bu baypas kararı verilen hastaları modern teknikler ve malzemelerle beraber açabiliyoruz. Hastalarımızı baypasa bağlı olmaktan kurtarabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Nur Erengezgin ise Diyarbakır'a gezmeye geldiğini, birden rahatsızlanıp kalp krizi geçirdiği söyleyerek, "Bir hastaneye getirdiler az daha ölüyordum. Hemen buraya Hakkı Bey'e getirdiler. O hayatımı kurtardı. Allah, bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Çoklu damar tıkanıklığıyla kalp krizi geçiren hasta Diyarbakır'da hayata tutundu - Son Dakika

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