Çölyak Hastaları İçin Sağlıklı Diyet Önerisi

Bursa Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Tufan Teker, çölyak hastalarının doğru diyet programıyla sağlıklı bir hayat sürdürebileceğini bildirdi.

Teker, Uluslararası Çölyak Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, çölyak hastalığının "gluten" adlı proteine karşı bağışıklık sisteminin geliştirdiği antikorların, ince bağırsağın emilim yüzeyinde yıpranmaya yol açmasıyla geliştiğini belirtti.

Hastaların hiçbir semptom olmadan kan tetkiklerinde anormallik saptanması sebebiyle başvurabileceği gibi gaz, şişkinlik, bir süredir devam eden kronik ishal şikayetiyle de başvurabileceğini aktaran Teker, şunları kaydetti:

"Çölyak hastalığı kabızlıkla da seyredebilir. Hastalar, sindirim sistemi şikayetleriyle başvurabileceği gibi cilt bulguları, kaşıntılı kabarık cilt lezyonları, nörolojik bulgular, özellikle çocukluk döneminde epilepsi gibi tedaviye dirençli anemiler veya vitamin eksikliklerine bağlı, örneğin daha erken yaşta görülebilen kemik erimesi tablolarıyla da bize gelebilirler."

Çölyak tanısı konan hastalara ömür boyu glutensiz diyet önerildiğini kaydeden Teker, hastaların diyetlerine uymamaları ve emilim bozukluklarının devam etmesi durumunda ilerleyen dönemde erken yaşta kemik erimesi, dirençli anemiler, halsizlik, kilo kaybı, ishal ve lenfoma gelişimi görülebileceğini aktardı.

Teker, bu hastalığın ciddi hayat tarzı değişiklikleri gerektirdiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Buğdaydan elde edilen her üründe bu protein mevcut. Dolayısıyla buğdaydan elde edilen makarna, bulgur, irmik gibi şeylerin tüketilmesini de hastalığın bağırsakları etkilemesine ve semptomların ilerlemesine yol açabilir. Bunu sadece ekmek olarak değerlendirmemek lazım. Eğer bireylerde bu tarz sindirim sistemi şikayetleri varsa, bir türlü tedavi edilemeyen demir eksikliği varsa, hastalarda öngörülen yaşın daha öncesinde bir kemik erimesi gelişimi olduysa ve ailelerinde özellikle çölyak hastalığı varsa kendilerinin bir dahiliye ya da gastroenteroloji polikliniğine başvurarak bu açıdan değerlendirmelerini öneririz."