ÇOMÜ Hastanesi'nde Ameliyatsız Kalp Tedavisi

02.03.2026 12:56
ÇOMÜ Hastanesi'nde iki ASD hastası ameliyatsız yöntemle tedavi edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde, halk arasında "kalpte delik" olarak bilinen atriyal septal defekt (ASD) tanısı bulunan iki hastanın tedavisi ameliyatsız yöntemle gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, ASD"nin kalbin kulakçıkları arasında açıklık bulunmasıyla seyreden doğuştan gelen bir kalp hastalığı olduğu, uygun hastalarda cerrahiye gerek kalmadan girişimsel yöntemle kapatılabildiği belirtildi.

Açıklamada, Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Barutçu ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arslan tarafından gerçekleştirilen operasyonda, doğuştan kalbinde delik bulunan iki hastaya kasık damarından girilerek ameliyatsız yöntemle tedavi uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

