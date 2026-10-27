ÇOMÜ Hastanesi'nde hasta hakları standını Rektör Yrd. ve Sağlık Müdürü ziyaret etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde, Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hastanenin A Blok girişinde Hasta Hakları Birimi tarafından kurulan bilgilendirme standında, hasta ve hasta yakınlarına sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları haklar ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ve Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastanede tedavisi devam eden hastaları da ziyaret eden Dalyancı ve Görgülü, hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta Hakları Birimi çalışanları ise gün boyunca bilgilendirme standında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yanı sıra servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek hasta hakları, sağlık hizmetlerine erişim, hasta memnuniyeti ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmelerde yaptı.

Kaynak: AA