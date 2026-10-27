ÇOMÜ Hastanesi'nde hasta hakları standını Rektör Yrd. ve Sağlık Müdürü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ÇOMÜ Hastanesi'nde hasta hakları standını Rektör Yrd. ve Sağlık Müdürü ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasta Hakları Günü kapsamında ÇOMÜ Hastanesi A Blok girişinde stant açıldı; hasta ve yakınlarına hakları anlatıldı. Rektör Yardımcısı Dalyancı ile İl Sağlık Müdürü Görgülü standı ziyaret etti, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde, Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hastanenin A Blok girişinde Hasta Hakları Birimi tarafından kurulan bilgilendirme standında, hasta ve hasta yakınlarına sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları haklar ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ve Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastanede tedavisi devam eden hastaları da ziyaret eden Dalyancı ve Görgülü, hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta Hakları Birimi çalışanları ise gün boyunca bilgilendirme standında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yanı sıra servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek hasta hakları, sağlık hizmetlerine erişim, hasta memnuniyeti ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmelerde yaptı.

Kaynak: AA
RektörGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Cadılar Bayramı’nda ırkçılık rezaleti Ağızlarından zehir saçtılar Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:13:36. #.0.2#
SON DAKİKA: ÇOMÜ Hastanesi'nde hasta hakları standını Rektör Yrd. ve Sağlık Müdürü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei