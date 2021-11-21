Koronavirüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

- Koronavirüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekimi Dr. Şerafettin Boyacı, son yolcuğuna uğurlandı.

Osmancık 1 nolu Sağlık Ocağında aile hekimi olarak görev yapan Dr. Şerafettin Boyacı ve kardeşi İyi Parti Osmancık İlçe Başkanı Mustafa Boyacı korona virüse yakalandılar. Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki kardeşten Mustafa Boyacı tedavi sonrası korona virüsü yenerek taburcu edilirken, ağabeyi Dr. Şerafettin Boyacı'nın tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Dr. Şerafettin Boyacı, tüm müdahaleye rağmen dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dr. Şerafettin Boyacı bugün ikindi namazından sonra Osmancık Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Sağlık Sen Çorum Şube Müdürü Ahmet Saatçi, meslektaşları, sağlık çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Defin işleminin ardından Boyacı ailesi taziyeleri kabul etti.