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Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı

21.02.2022 18:38

Çorum'da yaklaşık 31 milyon liraya ihale edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı.

Çorum'da yaklaşık 31 milyon liraya ihale edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin bu yıl içinde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Toplam 1400 metrekare alana kurulan merkezin 4 bin 336 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Çiftçi, "Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, 2021 yılının son günlerinde yaklaşık 31 milyon liraya ihale edildi. Yer teslimi yapıldı, firma çalışmaya başladı. 320 gün sonra hastanenin bittiğini hep beraber göreceğiz. Bittiğinde 76 oda, 3 bekleme alanı, 15 özel tedavi alanı bulunacak." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise kanserin zorlu bir tedavi süreci içerdiğine dikkati çekerek, "İnsanlar tedavi olabilmek için büyük şehirlere gitmek durumundalar. Bu merkez sayesinde insanlar burada tedavi olabilecek." ifadelerini kullandı.

Çorum ölçeğindeki hiçbir ilde bu merkezden bulunmadığını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, Çorum'da yüzyılın yatırımıdır. Öyle bir yatırım ki burada emeği geçenlere, hepimize asırlar boyu sevap defterine işlenecek diye düşünüyorum. Bu bölgede sadece Samsun'da var bu tedavi merkezinden. Orada da hastane bünyesinde, bir katta var. Ayrı bir merkez bu bölgede yok. Yatırımın ilimize kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da merkezin Çorum'a ve bölge illerine hizmet vereceğini vurguladı.

Kanser hastalarının hastane binasına hiç girmeden Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nde tedavi olacağını aktaran Sobacı, "Hizmet binasında 2 gama kameralı ve görüntülü tedavi alanı, 2 PET-CT görüntü ve tedavi alanı, 3 enjeksiyon odası, 4 nükleer tıp polikliniği, 3 iyotlu tedavi odası, lineer hızlandırıcı alanı, kemoterapi salonları olmak üzere toplam 76 oda, bekleme alanları, 15 özel tedavi alanı bulunacak. Binada iyotlu tedavi alan hastalar, nükleer tıp hastaları, kemoterapi hastaları ve LİNAC tedavisi gören hastalar için ayrı alanlar tasarlandı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, dua eşliğinde Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeline beton dökülmesi için butona bastı.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı
Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı

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Hitit Üniversitesi, AK Parti, Çiftçi, Çorum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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