Alınan bilgiye göre, Çocuk Acil Servisi'nde görevli tıbbi sekreter Mehmet Küçük ile bir hasta yakını arasında muayene sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Çocuk, Çorum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Çorum haber! Çorum'da hasta yakınları tıbbi sekreteri darbetti - Son Dakika

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