ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde Kadavra Kursu Düzenlendi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlenen "21. Video Konferansları" kapsamında kadavra kursu gerçekleştirildi.
ÇÜ Balcalı Hastanesi Anatomi Laboratuvarı'nda yapılan etkinliğe, Kulak Burun Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalından yaklaşık 100 uzman ve asistan doktor katıldı.
KBB Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Özdemir'ın başkanlık yaptığı kursta, 5 ayrı konuda eğitim verildi.
Özdemir, kursun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğin başarıyla tamamlandığını kaydetti.
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