Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Kanser Taraması - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Kanser Taraması

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi\'nde Kanser Taraması

Adana'daki merkezde sağlık hizmetleri, bilgi desteği ve kanser taramaları sağlanıyor.

21.09.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da birçok branştan uzmanın görev aldığı Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlıkla ilgili bilgi, destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesinin yanı sıra kanser taramaları da gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığınca 2017'de açılan merkezde ebe, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve diş hekimi gibi birçok branştan uzmanlar görev yapıyor.

Merkeze başvuranlar, kapsamlı değerlendirmeler ve tetkiklerin ardından ilgili polikliniklere yönlendiriliyor.

İleri yaştaki bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşmasında önemli rol oynayan merkezde 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanserinde erken teşhis için muayene ve eğitim imkanı da sağlanıyor.

"Şehir hastanesine yönlendirerek randevularını oluşturuyoruz"

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Füsun Tokbay, AA muhabirine, hastalara bütüncül yaklaşımla hizmet verdiklerini söyledi.

Sağlıklı hayat merkezlerinin önemine dikkate çeken Tokbay, "Sağlıklı hayat merkezleri, hastalığa değil sağlığa yatırım anlayışını önemseyen Bakanlığımızın bir projesidir. Ülke genelinde birinci basamak hizmetlerini güçlendirmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak alışkanlıklar kazandırarak sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak hedeflenmektedir." diye konuştu.

Kronik rahatsızlığı bulunan kişilere yönelik etkili yaklaşım içinde olduklarını anlatan Tokbay, bağımlılık ve riskli davranışların yol açtığı sağlık tehditleriyle de mücadele ettiklerini söyledi.

Vatandaşların merkezde bilgi, destek ve danışmanlık hizmetleri almasının yanı sıra kanser taraması yaptırdığını da dile getiren Tokbay, "Bölümlerimize başvuran danışanlarımızdan kanser taramalarını yaptığımızda pozitif durumla karşılaştığımızda şehir hastanesine yönlendirerek randevularını oluşturuyoruz." dedi.

"Bu yıl 5 bin 900 mamografi çekimi yapıldı"

Meme kanseri tarama biriminde hemşirelik yapan Elif Karaca, merkezin kurulmasından bu yana 29 bin 800 kadına mamografi çekimi yapıldığını söyledi.

Kanserde erken teşhise dikkati çeken Karaca, "Bu yıl 5 bin 900 çekim yapıldı ve maalesef ki bunlardan 21'i meme kanseri teşhisi aldı." dedi.

Karaca, merkezde gerçekleştirilen mamografi çekimleriyle bugüne kadar 104 kadının rahatsızlığının erken teşhisini yaptıklarını belirtti.

Hastaların hemen hastaneye yönlendirilmesinde de yardımcı olduklarını vurgulayan Karaca, "Tedavi süreci ve sonrasında psikolog, diyetisyen ve egzersiz planlamaları ile onlara desteğimizi sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Kanser taraması için geldiği merkezde eğitime de katılan 52 yaşındaki Siren Sevin, "Kanser taraması için geldim ama birçok bilgiyi aldım. Edindiğim bilgilerden sonra evde sık sık kendi kontrollerimi yapıp çevreme de burayı önereceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Çukurova, Sağlık, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Kanser Taraması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
21:20 AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti AK Parti duyurdu: 3 ilin başkanı değişti
20:18 Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi Sinir krizi geçiren seyyar satıcı, zabıtaya kızıp tezgahı ateşe verdi!
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
18:54 Yeğenini vuran amca ’pes’ dedirtti: 2 polis, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim Yeğenini vuran amca 'pes' dedirtti: 2 polis, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim
18:26 Canlı yayında şoke eden itiraf 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı Canlı yayında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı
17:57 İzmir’de 5 kişinin ölümüne neden olan 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu İzmir'de 5 kişinin ölümüne neden olan 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu!
17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
17:24 Üniversitenin acı kaybı: Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı kalp krizi geçirdi Üniversitenin acı kaybı: Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Başkanı kalp krizi geçirdi
16:43 AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 14:11:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Kanser Taraması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement