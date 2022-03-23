Daily Mail: ABD'de Son Varyant Nedeniyle Vakalar Yeniden Artarsa Daha Fazla Kovid-19 Kapanması Yaşanabilir - Son Dakika
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Daily Mail: ABD'de Son Varyant Nedeniyle Vakalar Yeniden Artarsa Daha Fazla Kovid-19 Kapanması Yaşanabilir

23.03.2022 18:27
Daily Mail: ABD'de Son Varyant Nedeniyle Vakalar Yeniden Artarsa Daha Fazla Kovid-19 Kapanması Yaşanabilir

LONDRA, 23 Mart (Xinhua) — İngiliz Daily Mail gazetesinin ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanına atıfta bulunarak yaptığı habere göre, en ihtiyatlı olanlar virüse dair korkularını sonunda atmaya başlasalar da, en son varyant nedeniyle vakaların bir kez daha artması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla Kovid-19 kapanması yaşanabilir. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü […]

LONDRA, 23 Mart (Xinhua) — İngiliz Daily Mail gazetesinin ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanına atıfta bulunarak yaptığı habere göre, en ihtiyatlı olanlar virüse dair korkularını sonunda atmaya başlasalar da, en son varyant nedeniyle vakaların bir kez daha artması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla Kovid-19 kapanması yaşanabilir.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve ABD Başkanı Joe Biden'in danışmanı Anthony Fauci, kısıtlamaların gevşetilmesinin, aşıların korumasının azalmasının ve BA.2 alt varyantının dünya çapında yükselişinin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir yükselen enfeksiyon dalgasını beraberinde getirebileceğini söyledi.

Fauci, "Genellikle İngiltere'de yaşananları yaklaşık iki ila üç hafta geriden takip ediyoruz" dedi. Fauci geçen hafta CNN'e verdiği röportajında "Açılmaya başlanması ve BA.2 varyantında bir artışın olduğu gerçeği göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç hafta içinde vakalarda bir artış görecek olursak şaşırmayacağım" dedi. Habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Omicron dalgasının zirvesinde her gün bir milyondan fazla yeni enfeksiyon görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Daily Mail: ABD'de Son Varyant Nedeniyle Vakalar Yeniden Artarsa Daha Fazla Kovid-19 Kapanması Yaşanabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Daily Mail: ABD'de Son Varyant Nedeniyle Vakalar Yeniden Artarsa Daha Fazla Kovid-19 Kapanması Yaşanabilir - Son Dakika
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