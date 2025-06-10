Deli bal arıcıyı hastanelik etti - Son Dakika
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Sağlık

Deli bal arıcıyı hastanelik etti

10.06.2025 18:33
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Rize'de arıcı Miktat Kulaksız, deli bal yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlığına kavuştu.

Ürettiği balın lezzetine kandı, deli bal hastanelik etti

RİZE - Sağımını henüz yeni gerçekleştirdiği deli baldan tadan arıcı ölümden döndü.

Olay Rize merkeze bağlı Karasu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arıcılık yapan Miktat Kulaksız, deli bal diye bilinen komar balının sağımını gerçekleştirdi. Kovanından çıkan balın tadına bakmak isteyen Kulaksız ilk önce bir çorba kaşığı yedi. Balı tatlı bulan Kulaksız ikinci kaşağı da alınca başı dönmeye başladı. Balın kendini tuttuğunu anlayan Kulaksız'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Kulaksız'ın tansiyonunun ve nabzının düştüğünü tespit ederek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kulaksız burada yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 10 saatlik gözetimin ardından sağlığına kavuşan Kulaksız, kendisine müdahale eden doktor ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teşekkür etti.

"Ölüme kadar varan sonuçlar doğurabilir"

Hastaya ilk müdahaleyi yapan Paramedik Oğuzhan Toprak, deli bal sağımının zamanı olduğunu ve bu nedenle arıcıalrın dikkatli davranması gerektiğini ifade ederek "Nöbetimizde bal tutması tanısıyla bir çağrı düştü. Bizde hızlı bir şekilde olay yerine gittiğimizde hastanın baldan zehirlendiğini, deli bal yediğini saptadık. Buna bağlı olarak kalp fonksiyonları yavaşlamıştı. Nabzı 35'li seviyelerde, tansiyonu 70'e 40 seviyelerindeydi. Buna bağlı hemen tanı koyup ilaç tedavisine geçtik. İlaç uyguladıktan sonra hasta kendine geldi biraz. Bu dönemde deli bal sağımı hastaları etkiliyor. Nabızları düşürüyor, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve alerjiye kadar gidebiliyor. Bu acil bir durumdur müdahale edilmezse ölüme kadar varan sonuçlar doğurabilir. O yüzden hastalarım dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"Baş dönmesi ve göz kararması yaşadım"

Deli balı yedikten sonra yaşadıklarını anlatan arıcı Miktat Kulaksız "Komar balı yani deli bal üretiminden sonra sağıma geçtik. Sağım yaparken bal çok tatlıydı bir kaşık iki kaşık derken balın tuttuğunu hissettik. Baş dönmesi ve göz kararması yaşadım. Akabinde 112' yi aradık. 5-6 dakika içerisinde 112 geldi, hastaneye gittik. 10 saat hastanede kaldık. Orada serumlar ve ilaçlar uygulandı, bir 10 saat sonra düzeldim ve sağlığıma kavuştum. 112 ekibine ve devletime teşekkür ediyorum Allah razı olsun" ifadelerine kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Deli bal arıcıyı hastanelik etti - Son Dakika

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