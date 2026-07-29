Demirözü’nde Zihinsel Engelli Bakım Evi için ilk adım atılıyor - Son Dakika
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Demirözü’nde Zihinsel Engelli Bakım Evi için ilk adım atılıyor

Demirözü’nde Zihinsel Engelli Bakım Evi için ilk adım atılıyor
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Bayburt’un Demirözü ilçesinde yapımı planlanan Zihinsel Engelli Bakım Evi için hazırlıklar sürerken, tesiste görev alacak personelin yetiştirilmesi amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs açıldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yapımı planlanan Zihinsel Engelli Bakım Evi için hazırlıklar sürerken, tesiste görev alacak personelin yetiştirilmesi amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs açıldı.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, ilçeye kazandırılacak Zihinsel Engelli Bakım Evi'nin yapım sürecinin kısa süre içerisinde başlayacağını belirterek, bakım evinde görev alacak personelin açılan kursa başvurarak eğitimlerini tamamlaması ve sertifika alması gerektiğini söyledi.

Başvuruların Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla alınacağını ifade eden Gürer, kursu başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler arasından bakım evinde 30 ila 50 kişiye istihdam sağlanmasının planlandığını kaydetti.

İlçe için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Gürer, hedeflerinin bakım evinin inşaatını yıl sonuna kadar tamamlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunmak olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demirözü, Bayburt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Demirözü’nde Zihinsel Engelli Bakım Evi için ilk adım atılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demirözü’nde Zihinsel Engelli Bakım Evi için ilk adım atılıyor - Son Dakika
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