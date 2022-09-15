Safra kesesinden 3 santimetrelik taş çıktı - Son Dakika
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Safra kesesinden 3 santimetrelik taş çıktı

15.09.2022 13:24
Safra kesesinden 3 santimetrelik taş çıktı

Denizli'de, 74 yaşındaki kadının safra kesesinde bulunan 3 santimetrelik taş ameliyatla alındı.

Denizli'de, 74 yaşındaki kadının safra kesesinde bulunan 3 santimetrelik taş ameliyatla alındı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran Fatma Yıldırım'ın safra kesesinde taş olduğu belirlendi.

Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 3 santimetre büyüklüğünde taş çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mustafa Çelik, taşın endoskopik yöntemle safra kanalından başarıyla çıkarıldığını söyledi.

Yıldırım ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Fatma Yıldırım, Denizli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Safra kesesinden 3 santimetrelik taş çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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