Yıldırım ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Fatma Yıldırım, Denizli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Safra kesesinden 3 santimetrelik taş çıktı - Son Dakika

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