Denizli'de hayatını kaybeden kadının organı umut oldu - Son Dakika

Denizli'de ölen hastanın karaciğeri İzmir'de organ bekleyen hastaya nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta beyin kanaması geçiren ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 73 yaşındaki Şenay Canbaz, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu, Canbaz'ın karaciğeri İzmir'den gelen ekipler tarafından organ bekleyen hastaya nakledilmek üzere alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, bağış yapan aileye başsağlığı diledi ve organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.