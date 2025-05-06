Deprem uzmanı Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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Sağlık

Deprem uzmanı Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi

Deprem uzmanı Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, şu an durumunun iyi olduğunu ve Sarayova'da gözlem altında dinlendiğini açıkladı.

06.05.2025 07:55
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Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yürekleri ağza getiren bir açıklamada bulundu. Bosna Hersek ziyaretinde sırt ağrısı ve yüksek tansiyon ile ambulans eşliğinde hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme geçirdiğini açıkladı.

"BEYİN KANAMASI VE İNME GEÇİRDİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, Sarayova'da gözlem altında olduğunu ve dinlendiğini açıkladı. Ercan tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Bosna-Hersek'te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5'a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova'ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."

Deprem uzmanı Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi

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Son Dakika Sağlık Deprem uzmanı Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi - Son Dakika

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