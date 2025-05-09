Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Görüntülerde hastane acil servisi önünde yere uzanmış halde yatan bir vatandaşa çevredekilerin duyarsız kalması dikkatlerden kaçmadı.

"BÖYLE ÇEKİP ATANLARA KIZIYORDUM AMA..."

O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın "Adam acilin önünde bu şekil yatıyor. Herkes de kendi halinde. Böyle çekip atanlara kızıyordum ama yazık" notunu düşerek görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

"İNSANLIK NEREDE KALDI?"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar ve toplumsal duyarsızlık üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Görüntülere çok sayıda kullanıcı "İnsanlık nerede kaldı?" ve "Bu manzara içimizi sızlattı" şeklinde tepkiler verdi.