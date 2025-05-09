Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı - Son Dakika
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Sağlık

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

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İstanbul Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi önünde yerde yatan bir vatandaşın görüntüsü büyük tartışma yarattı. Görüntüyü paylaşan kadın, ''Böyle çekip atanlara kızıyordum ama yazık'' diyerek duruma tepki gösterdi. Olay, duyarsızlık eleştirilerini beraberinde getirdi.

09.05.2025 12:26
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İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Görüntülerde hastane acil servisi önünde yere uzanmış halde yatan bir vatandaşa çevredekilerin duyarsız kalması dikkatlerden kaçmadı.

"BÖYLE ÇEKİP ATANLARA KIZIYORDUM AMA..."

O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın "Adam acilin önünde bu şekil yatıyor. Herkes de kendi halinde. Böyle çekip atanlara kızıyordum ama yazık" notunu düşerek görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

"İNSANLIK NEREDE KALDI?"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar ve toplumsal duyarsızlık üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Görüntülere çok sayıda kullanıcı "İnsanlık nerede kaldı?" ve "Bu manzara içimizi sızlattı" şeklinde tepkiler verdi.

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Sağlık Bakanlığı, Okmeydanı, İstanbul, 3-sayfa, Hastane, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Cemil Moroglu:
    pakistanda savas çıktı devletimiz çok büyüktür elbette pakistana yârdim yapacagiz. oradaki kardeslerimizi tedavi ettireceğiz ücretsiz. ev yemek maaş vereceğiz. bu ulkenin oz evlatlarindan bize ne. böyle videolar paylasan cehapelidir heykelcidir. hayırlı cumalar. 115 195 Yanıtla
  • 124212421:
    enazından kuyruk yok siz bide chp dönemini görseydiniz öyle diyorlar ya ???? 143 65 Yanıtla
  • bekir ilhan ak:
    NEDEN YATTIGI BELLI DEGILKI HAPCIMI UYUSTURUCUMU ALDI HASTAMI NE OLDUGU BELLI DEGIL VIDEO CEKIP ATMIS ÖNYARGI OLUSTURMAK AMAC HASTANEDE KIMSE O SEKILDE YERDE NORMAL SARTLARDA YATMAZ SALLAMAYIN 147 50 Yanıtla
  • Oa343862!:
    uçuyoruz, Almanya bizi kıskanıyor ama bazen düşüyoruz yavvvv. 74 84 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Olayın iç yüzüne şahit olmak gerek 118 8 Yanıtla
  • mehmet:
    NEREDE SARAY SOYTARILARI 40 51 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    o kadar yalandan böyle yaparak insanların duygularını istismar eden pzvnkler yüzünden gerçekten ihtiyacı olana da artık kimse inanmıyor 79 6 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    AVRUPA NERE TÜRKİYE NERE KISKANANLAR ÇATLASIN 31 37 Yanıtla
  • mert çelik:
    1980 lı yıllarda kuyruk oluyordu boyle daha ıyı 40 25 Yanıtla
  • Ömer Şimşek:
    Acile gittim.Bir kolumda bir kişi sedyeye zor yattım.Eşim kayıt işlerine geçti.Ben sedyede kıvranıyom doktor hemşire kakara kikiride.Kayıt işleri bitmeden bakmadılar.Sonra da övüp duruyonuz 24 23 Yanıtla
  • Murat:
    soruyorum bu arkadaşa neyin sovunu yapior 30 13 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    yalan ve algı yerde yatan ya alkollü yada bonzai kullanmıştır.. 29 12 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Ben mi yanlış gördüm. Sıra bekleyen 3 5 kişi var. Soruşturma açılmalı 28 11 Yanıtla
  • Engin Turgut:
    Devletin bütün kurumları kokuşmuş. Adalet desen zaten yok. Sağlık sistemi doktorların keyfine kalmış . Seçim gelecek elbet görüşüruz 4 7 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    show yapmayin 7 1 Yanıtla
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