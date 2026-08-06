Dicle Devlet Hastanesi Açılışı Yakın

Diyarbakır'da, Dicle Devlet Hastanesine taşıma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.

Yakında zamanda çevre düzenlenmesi, yol bakım ve onarımı ile eksik kalan diğer ilgili işlemlerin de tamamlanmasıyla resmi açılışı yapılması planlanan 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Mustafa Atış, hastanenin D Grubu'ndan C Grubu hastane statüsüne yükseltildiğini söyledi. Atış, "İnşaatı tamamlanan Dicle Devlet Hastanemiz D Rol Grubundan C Rol Grubuna yükseltilerek faaliyete geçmiştir. Bu önemli gelişmeyle birlikte hastanemizde kulak burun boğaz, ortopedi, göz, radyoloji, kardiyoloji başta olmak üzere, birçok branşta sağlık hizmeti sunulabilecek; vatandaşlarımız daha kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmetlerine ilçemizde erişebilecektir. İlçemize, bölgemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen Valimiz Murat Zorluoğlu, Milletvekilimiz Galip Ensarioğlu ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.