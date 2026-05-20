Dijital Detoks Projesi Öğrencilerle Gerçekleşti
Dijital Detoks Projesi Öğrencilerle Gerçekleşti

Dijital Detoks Projesi Öğrencilerle Gerçekleşti
20.05.2026 11:35
Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, dijital bağımlılığa dikkat çekmek için telefonsuz etkinlik düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla kampüste dikkat çeken bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Dijital Detoks" etkinliğinde öğrenciler, kampüs alanında oluşturulan özel oyun ve sosyal etkinlik alanına giriş yapabilmek için cep telefonlarını belirli süreliğine teslim etti. Yaklaşık 5 saat boyunca telefonlarından uzak kalan öğrenciler, dijital ekranların yerine gerçek sosyal etkileşimi deneyimledi. Etkinlik alanında öğrenciler için çeşitli oyunlar, takım aktiviteleri, sohbet alanları ve eğlenceli etkinlikler hazırlandı. Gün boyunca telefonlarına erişemeyen öğrenciler başlangıçta zorlandıklarını ifade ederken, ilerleyen saatlerde yüz yüze iletişimin ve birlikte vakit geçirmenin kendilerini daha iyi hissettirdiğini söylediler. Sosyal medya bildirimlerinden uzak kalan gençler, dijital dünyanın günlük yaşam üzerindeki etkisini daha net fark ettiklerini dile getirdiler.

Projeye katılan öğrencilerden bazıları, sürekli telefona yönelme isteğinin aslında farkında olmadıkları bir bağımlılığı ortaya çıkardığını belirtirken, bazı öğrenciler ise uzun zaman sonra ilk kez bu kadar rahat sohbet ettiklerini ve çevreleriyle daha güçlü iletişim kurduklarını ifade ettiler. Etkinlik boyunca kampüste samimi ve hareketli görüntüler oluşurken, öğrenciler telefon olmadan da eğlenebildiklerini gördüklerini belirttiler.

"Öğrencilerimizin telefonsuz da mutlu olabildiğini görmek bizim için çok değerli"

Projenin akademik danışmanı Öğr. Gör. Dr. Ayşen Yalman, dijital bağımlılığın özellikle gençler arasında giderek büyüyen bir sorun olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün gençlerin büyük bir kısmı gününün önemli bölümünü ekran karşısında geçiriyor. Bu durum zamanla sosyal ilişkileri zayıflatabiliyor ve bireyleri yalnızlaştırabiliyor. Biz bu projeyle öğrencilerimizin kısa süreliğine de olsa dijital dünyadan uzaklaşıp, gerçek iletişimin gücünü yeniden hissetmelerini amaçladık. Burada oluşan samimiyet, iletişim ve paylaşım ortamı aslında teknolojinin değil, kontrolsüz kullanımın problem olduğunu gösteriyor. Öğrencilerimizin telefonsuz da mutlu olabildiğini görmek bizim için çok değerli."

"Bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz"

Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü Ramazan Erdem ise, gençlerin teknolojiyle dengeli bir ilişki kurmasının önemine vurgu yaparak, "Bu tür projeler öğrencilerin hem sosyal farkındalığını artırıyor hem de gerçek iletişimin değerini yeniden hatırlatıyor. Gençlerimizin dijital dünyayı bilinçli kullanabilmesi adına bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kampüste hem eğlenceli hem de düşündürücü anlara sahne oldu. Gün sonunda telefonlarını teslim alan birçok öğrenci, birkaç saatlik dijital uzaklaşmanın bile kendilerini psikolojik olarak daha rahat hissettirdiğini ifade etti. "Telefonunu bırak, hayata bağlan" sloganıyla gerçekleştirilen proje, dijital bağımlılık konusunda farkındalık oluştururken, gençlerin teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmasına yönelik önemli bir örnek olarak değerlendirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

