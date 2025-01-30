Dijital Ekran Kullanımı Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Dijital Ekran Kullanımı Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Dijital Ekran Kullanımı Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sadun Yalçın, dijital ekranların uzun süreli kullanımının gözlerde yanma, kızarıklık ve kuruluk gibi problemlere yol açtığını belirtti. Ekran bağımlılığının artmasıyla birlikte göz sağlığının korunması adına farkındalık ve düzenli göz kontrollerinin önemi vurgulandı.

30.01.2025 09:38  Güncelleme: 09:39
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GÖZ Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sadun Yalçın, son dönemde gözlerde yanma ve kızarıklık şikayetleriyle başvuranların sayısında artış olduğunu bunun sebeplerinden birinin de dijital tehlike olduğu konusunda uyarıda bulundu.Op. Dr. Yalçın, "Cep telefonu, bilgisayar gibi dijital ekranları uzun süre kullanmak, göz sağlığını bozuyor. Göz kuruluğu ve dijital göz yorgunluğu sendromu (dijital göz hastalığı) gibi problemlere yol açıyor" dedi.

Dr. Sadun Yalçın, "Bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve ekran bağımlılığı her geçen gün artıyor. Cep telefonu, bilgisayar gibi dijital ekranları uzun süre kullanmak, göz sağlığını bozuyor. Göz kuruluğu ve dijital göz yorgunluğu sendromu (dijital göz hastalığı) gibi problemlere yol açıyor. Dijital ekranların yaydığı mavi ışık gözlerde buharlaşmaya bağlı göz kuruluğunu arttırır.Yoğun bilgisayar ve dijital ekran kullanımı sırasında göz kırpma refleksi azalması ile gözlerde kuruluk, kızarıklık, yanma, batma ve kaşınma gibi şikayetler gözlemlenir" diye konuştu.

Dr. Yalçın, "Dijital cihazların yoğun kullanımının göz sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için farkındalık ve düzenli göz kontrolünün önemine dikkat çekerek bilinçsiz göz damlaları kullanmanın da yol açabileceği görme kusurları hakkında uyarıyor.Basit ama etkili önlemlerle göz kuruluğu ve dijital göz yorgunluğu gibi sorunların önünü almak mümkün ve göz sağlığı için hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Göz Hastalıkları, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dijital Ekran Kullanımı Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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