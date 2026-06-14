Dikili’de Yeni Sağlık Yatırımları - Son Dakika
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Dikili’de Yeni Sağlık Yatırımları

Dikili’de Yeni Sağlık Yatırımları
14.06.2026 13:04
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Dikili’de Çandarlı Semt Polikliniği ve 5 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak iki önemli yatırım hayata geçirildi. Çandarlı Semt Polikliniği 15 Haziran'da hizmete girerken, Dikili Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 5 yataklı 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi de hasta kabulüne başladı.

İzmir'in Dikili ilçesinde vatandaşların uzun süredir beklediği iki önemli sağlık hizmeti devreye alındı. Özellikle yaz aylarında artan nüfusun sağlık taleplerine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla yapılan yatırımlar, bölge halkına rahat nefes aldırdı. Dikili Devlet Hastanesine bağlı olarak kurulan Çandarlı Semt Polikliniği, 15 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başladı. Bölge halkının sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla kurulan poliklinikte aile hekimi uzmanları görev yapacak. Ayrıca Çandarlı'da ilk kez laboratuvar ve röntgen hizmetleri de vatandaşların kullanımına sunuldu. Yaz sezonunda nüfusu katlanan bölgede, aile hekimine kaydı bulunmayan vatandaşlar ve tatilciler hafta içi poliklinikten kesintisiz sağlık hizmeti alabilecek.

Sevk sorunu azalacak

Çandarlı Semt Polikliniğinin yanı sıra, Dikili Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 5 yataklı 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi de İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün tescil işlemlerinin ardından hasta kabulüne başladı. Hayati fonksiyonlarında ani bozulma riski bulunan ve sürekli takip gerektiren hastaların tedavi göreceği ünitenin, özellikle yaşlı nüfusun yoğun olduğu Dikili'de önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor. Yeni yoğun bakım ünitesi sayesinde ilçeden çevre hastanelere yapılan sevklerin büyük oranda azalacağı, böylece hem hasta yakınlarının mağduriyetinin önleneceği hem de tedavilerin daha hızlı sonuçlanacağı belirtildi.

"Amacımız kaliteli ve yerinde hizmet"

Bölgedeki sağlık kapasitesini artıran ve Dikili'nin sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendiren yeni yatırımları değerlendiren Dikili Devlet Hastanesi Müdürü İbrahim Şimşek, ilçede sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Şimşek, "Çandarlı Semt Polikliniğimizin hizmete açılması ve 5 yataklı yoğun bakım ünitemizin hasta kabulüne başlaması ilçemiz adına önemli kazanımlardır. Amacımız vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı, kaliteli ve yerinde ulaşmasını sağlamaktır. Bu yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Dikili’de Yeni Sağlık Yatırımları - Son Dakika

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