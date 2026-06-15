Beykoz\'da 50 yıllık mülkiyet krizi çözüldü: Bin 200 davalı ve 6 bin 500 vatandaşı ilgilendiren Çamlıbahçe davasında tarihi karar çıktı

Beykoz'da yaklaşık 50 yıldır devam eden ve bin 200 haneyi doğrudan ilgilendiren davada mahkeme kararını verdi. Orman İdaresi'nin taleplerinin reddedilmesiyle birlikte bölgede tapu, imar planları ve kentsel dönüşüm süreçlerinin önündeki önemli bir engel daha aşılmış oldu.

Beykoz'un Çamlıbahçe Mahallesi'nde ilk davası 1979 yılında açılan ve yaklaşık 47 yıldır çözüm bekleyen dev mülkiyet davası, nihayet vatandaşların lehine sonuçlandı. Çamlıbahçe Mahallesi'nin tamamını etkileyen, bin 200 davalıyı ve yaklaşık 6 bin 500 vatandaşı yakından ilgilendiren bu tarihi karar, adliye önünde büyük bir coşku ve sevinçle karşılandı. Süreci ilk günden itibaren mahalle sakinleriyle birlikte çok yakından takip eden Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, duruşma çıkışında hak sahibi vatandaşlarla bir araya gelerek bu büyük mutluluğu paylaştı.

Türk yargısının verdiği bu tarihi kararla birlikte Çamlıbahçe'nin geleceğinin önündeki en büyük engel de ortadan kalkmış oldu. Karar sayesinde hak sahibi vatandaşlar artık yıllardır hasretini çektikleri resmi tapularını alabilecek. Tapu sürecinin hemen ardından belediye tarafından mahallenin imar planları hızla yapılacak. Böylece bölgede kentsel dönüşümün, yerinde dönüşümün ve yorgun yapıların yerine daha sağlıklı, güvenli konutların inşa edileceği yepyeni bir dönem resmen başlayacak.

Vatandaşlardan Başkanvekili Gürzel'e gönülden teşekkür

Yarım asra yaklaşan belirsizliğin ortadan kalkmasıyla rahat bir nefes alan Çamlıbahçe sakinleri, duruşmayı kendileriyle birlikte adliyede takip eden ve her zaman yanlarında olan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e teşekkür etti. Vatandaşlar, bu zorlu mücadelede kendilerini hiç yalnız bırakmayan Başkan Gürzel'e destekleri için şükranlarını sundu.

"Çamlıbahçe için güvenli ve sağlıklı yeni bir dönem başlıyor"

Kararın ardından adliye önünde basına ve vatandaşa açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, duydukları gurur ve mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"İlk davası 1979'da açılmış olan, bin 200 davalının bulunduğu ve Çamlıbahçe Mahallemizin tamamını etkileyen; yaklaşık 6 bin - 6 bin 500 vatandaşımıza dokunan bir davanın bugün sonuçlanması hepimizi çok mutlu etti, çok gururlandırdı. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bugün de burada mahkemeyi onlarla beraber izledik ve çok şükür sonuçlandı. Türk yargısına çok teşekkür ederiz. Bu durum, mahallemizin imar planlarının yapılması ve yerinde dönüşüm sürecine geçmemiz için önümüzde büyük bir engeldi; şimdi artık engelimiz de kalktı. İmar planlarımızı yapacağız ve daha yorgun olan evlerimizden, kötü evlerimizden de kurtulup inşallah yerinde dönüşüm yapıp çok daha sağlıklı evlerde vatandaşlarımızla hep beraber oturacağız. Bizim için çok önemli bir gelişme oldu."

"Uzun süredir devam eden bir süreçti, çok şükür sona erdi"

Vatandaşlardan Ayşe Sekin, uzun süredir devam eden davaya dikkat çekerek, "Çok uzun yıllardır bekliyoruz, tarihini bile unuttuk. Nesiller değişti ama dava bitmedi. Çok şükür sona erdi" ifadelerini kullandı.

Halim Yalçın, "Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra daha imarlı ve güvenli evler yapılır inşallah" dedi.

Hasan Kulaç, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek nesiller daha huzurlu yaşar" diye konuştu.

Ahmet Barut, 35 yıldır bölgede yaşadığını belirterek, "Gecekondudan kurtulup imar sürecinin başlamasını umut ediyoruz" dedi.

Zeynep Ödemiş, "Evim gitseydi yaşayamazdım. Uzun süredir devam eden bir süreçti, çok şükür sona erdi" ifadelerine yer verdi.

Mevlüt Karabayrak ise, "Bin 200 kişinin karar beklediği ve yaklaşık 50 yıla yaklaşan bir süreçti. Vatandaşlarımız evlerini tamir bile edemiyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL