AB'den Rusya'ya Yaptırım Kararı - Son Dakika
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AB'den Rusya'ya Yaptırım Kararı

15.06.2026 11:57
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AB, Rusya'nın petrol ambargosunu aşan 54 kuruluş için yaptırım kararı aldı ve Ukrayna'ya destek vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendisine uygulanan petrol ambargosunu kırmak için kullandığı "gölge filo"nun işletmesinden sorumlu 54 kuruluş için yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yapıların zarar gördüğünü aktaran Barrot, bu saldırılara tepki göstererek, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin sömürgeci savaşında ısrar ediyor ve barışın önünde bir engel teşkil ediyor." dedi.

Barrot, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam ettiğini ve bu ülkenin Birliğe katılım müzakerelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Ayrıca Rusya üzerinde baskı uygulamayı da sürdürdüklerini vurgulayan Barrot, Rus "gölge filo"sunun işletmesinden sorumlu 54 kuruluşa yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Barrot, 2024'te Rusya'da cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümünden sorumlulara ve Rus propagandası yapan kişi ve kuruluşlara da yaptırım uygulayacaklarını bildirdi.

"ABD-İran mutabakatından memnuniyet duyuyoruz"

ABD-İran arasında varılan mutabakata da değinen Barrot, bu mutabakattan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Barrot, ABD ile İran arasındaki mutabakatın İran'ın nükleer ve füze programını ve milis güçlere desteğini kapsayacak ve bölgesel güvenlik ve istikrarın yeniden inşasına izin verecek şekilde Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde görüşüleceğini aktardı.

Öte yandan tüm bu gelişmelerin Gazze'de ve Batı Şeria'daki felaketi unutturmaması gerektiğini vurgulayan Barrot, 12 Haziran'da Paris'te Filistinli ve İsrailli sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiğini ve iki devletli çözüm çağrılarını yinelediklerini hatırlattı.

Barrot, "Avrupa, Batı Şeria'da şiddet patlamasını ve sömürgeleştirmenin dizginlenemez şekilde devam etmesini kabul edemez." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Rusya'ya Yaptırım Kararı - Son Dakika

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