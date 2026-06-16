Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış - Son Dakika
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Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

16.06.2026 09:30
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TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın birlikte görüntülendiği iddialarının ardından Lucas Torreira'nın büyük üzüntü yaşadığını ve ağladığını öne sürdü. Uruguaylı futbolcunun görüntülere inanmakta zorlandığı iddia edilirken, taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın ABD'de birlikte görüntülendiği iddiaları magazin gündeminde geniş yer bulurken, Ece Erken'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Erken, Lucas Torreira'nın görüntüler karşısında büyük üzüntü yaşadığını öne sürdü.

Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

LOS ANGELES İDDİASI GÜNDEM OLDU

"Yeraltı" dizisinde birlikte rol alan Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş hakkında ortaya atılan iddialar magazin dünyasında dikkat çekti. İddiaya göre iki oyuncu, ABD'nin Los Angeles kentindeki bir gece kulübünde birlikte görüntülendi.

GÖZLER TORREIRA'YA ÇEVRİLDİ

Söz konusu iddiaların ardından gözler Devrim Özkan'ın eski sevgilisi Lucas Torreira'ya çevrildi. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızıyla ilgili dikkat çeken açıklama ise Ece Erken'den geldi.

Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

"GÖRÜNTÜLERE İNANMAK İSTEMEDİ"

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Lucas Torreira ile görüştüğünü öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Erken, "Torreira dün ağlamış. Babasıyla birlikteydi ve çok üzgündü. Görüntüleri görünce 'Bu gerçekten doğru mu?' diye sordu. Doğru olduğuna inanmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA BERABERDİK"

Ece Erken'in aktardığı iddiaya göre Torreira, Devrim Özkan ile ilişkilerinin yakın zamanda devam ettiğini düşündüğünü söyledi. Erken, Torreira'nın kendisine, "Fenerbahçe maçından sonra biz Devrim'le beraberdik" dediğini öne sürdü.

Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Programda ayrıca Devrim Özkan'ın Amerika yolculuğu sırasında yaptığı paylaşımda, Torreira ile ilişkilerinin sembolü olduğu iddia edilen yüzüğü taktığının konuşulduğu belirtildi. Bu detayın da Torreira'nın yaşananlara inanmakta zorlanmasının nedenlerinden biri olduğu öne sürüldü.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Lucas Torreira cephesinden söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Magazin gündeminde geniş yer bulan iddialar hakkında tarafların açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Deniz Can Aktaş, Lucas Torreira, Devrim Özkan, Ece Erken, Spor, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Spor Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Torereranin da çok mikinde ağlamış birinden iner başka birine biner indi bindi yi sever onlar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış - Son Dakika
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