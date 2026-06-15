Hamile Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika
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Hamile Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

Hamile Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis
15.06.2026 12:34
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Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini öldüren Berkan Civil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini öldürdükten sonra yaklaşık 10 gün 1 buçuk yaşındaki çocuğuyla birlikte cesetle aynı evde yaşayan şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Nisan 2025 tarihinde İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine Civil ailesinin yaşadığı eve giren ekipler, 34 haftalık hamile Elif Civil'in cesediyle karşılaştı. Elif Civil'in, vücuduna aldığı 12 bıçak darbeleriyle öldürüldüğü, cesedin 10 günden fazla süredir evde olduğu belirlendi. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası Berkan Civil'i (29) 1 buçuk yaşındaki çocuğu İ.C. ile birlikte Nasrullah Meydanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan Berkan Civil, tutuklandı.

Olayın ardından Berkan Civil hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasında, sanık Berkan Civil ile maktul Elif Civil'in babası İ.Ç. ve annesi K.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) duruşmaya katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sanık avukatları hazır bulundu.

Maktul Elif Civil'in babası İ.Ç. ve annesi K.Ç., mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Berkan Civil ise, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Tahlil sonuçları açıklandı mı, kanımda bir madde bulundu mu? Bunları göremedim, bilmiyorum. 8 gün ben uyumuşum, ölü gibiydim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana sigara veren o şahıs da yargılansın, neden yargılanmadığını anlamış değilim. 8 gün boyunca ölü gibi uyumuşum. Neden uyuduğumu da anlamış değilim. Mütalaaya itiraz ediyorum. Beraatımı talep ederim. 8 gün ölü gibi uyumuşum, kolay değil, kendimde değildim" dedi.

Sanık Berkan Civil'in avukatı da mütalaaya karşı savunmasını yaparak, suçlamaları kabul etmediklerini ve müvekkilinin beraatını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat, mütalaa doğrultusunda herhangi bir tahrik ya da indirim yapılmadan sanığın en üst safhadan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Berkan Civil'in 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan herhangi bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika

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