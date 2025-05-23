Diş Eti Hastalıkları Tüm Beden Sağlığınızı Tehdit Ediyor

Biruni Üniversitesi'nden Prof. Dr. Burcu Karaduman, diş eti hastalıklarının yalnızca ağız sağlığını değil, tüm beden sağlığını etkileyebilecek ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Uzmanlar, bu sinsi rahatsızlıkların diyabetten kalp krizine, hatta depresyona kadar birçok hastalığı tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Ağızda başlayan enfeksiyonların vücudun bağışıklık sistemine baskı yaparak sistemik inflamasyona yol açtığını aktaran Karaduman, "Özellikle periodontitis gibi ileri vakalar, kronik hastalıkların zeminini hazırlar. Ağız, vücudun genel sağlık göstergesidir" dedi.

Ağız hijyeni sağlık üzerinde hayati öneme sahip

Bu önemli konu, 15 Mayıs'ta Viyana'da başlayan ve alanında dünyanın önde gelen bilimsel organizasyonlarından biri olan EuroPerio11 Kongresi'nde masaya yatırıldı. Avrupa Periodontoloji Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, diş eti hastalıklarının sistemik hastalıklarla bağı bilimsel verilerle desteklendi.

Karaduman, "Son çalışmalar gösteriyor ki, diş eti iltihabı kalp krizi riskini yükseltebiliyor, diyabet yönetimini zorlaştırabiliyor ve depresyonla dahi bağlantılı olabiliyor. Bu yüzden erken teşhis, düzenli kontroller ve doğru ağız hijyeni hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.

Ağız kokusu ilk ciddi sinyal

Diş eti kanaması, ağız kokusu ve dişlerde hareketlilik gibi uyarıcı belirtilerin çoğu zaman hafife alındığını belirten Karaduman, bu işaretlerin ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Karaduman, "Uluslararası literatürde giderek daha fazla sayıda araştırma, diş eti iltihabının kalp krizi riskini artırabildiğini, diyabetin kontrolünü zorlaştırdığını ve hatta depresyonla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle erken tanı, düzenli diş hekimi kontrolleri ve doğru ağız hijyeni alışkanlıkları yalnızca dişleri değil, tüm vücudu korur" ifadelerini kullandı.

Karaduman, toplumda diş eti kanaması, ağız kokusu ve dişlerde sallanma gibi belirtilerin sıklıkla görmezden gelindiğini belirterek, bu sinyallerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.