Sağlık

Diş kliniği hastaların ayağına götürüyorlar: Tedavilerini evde oluyorlar

Kastamonu'da 25 bin hasta evinde tedavi edildi

KASTAMONU - Kastamonu'da EVDE sağlık hizmetleri çerçevesinde, hastaneye gidemeyen hastalar diş temizliğinden dolguya, protezden evde diş röntgeni çekimine dek pek çok sağlık hizmetini, evinde alabiliyor. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından bugüne kadar 25 bin 231 hastaya evde sağlık ve ağız diş sağlığı hizmeti verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye gidemeyecek durumdaki engelli, yaşlı ya da yatağa bağımlı hastaların rutin tıbbi ihtiyaçlarını evlerinde karşılamak amacıyla yaklaşık 11 yıl önce uygulanmaya başlanan 'Evde Sağlık Hizmetleri' uygulaması sayesinde yüzbinlerce hasta ve yakınının hayatı kolaylaştı. Bu çerçevede Kastamonu'da uygulananan evde ağız diş sağlığı hizmetleriyle ise diş problemlerinin sık görüldüğü bu hastaların, doktora gitmesine gerek kalmadan tedavileri gerçekleştiriliyor. Hastaların genel anestezi gerektirmeyen neredeyse tüm diş tedavileri, evlerinde yapılıyor. İçinde her türlü cihazın yer aldığı mobil diş üniteleri ile muayene ve tedavi için hastaların evlerine giden diş ekipleri, röntgen çekiminden protez yapımına kadar her türlü işlemi ev ortamında yapabiliyor. Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görevli ekipler, salı ve perşembe günleri evlerinde ziyaret ettikleri hastaların muayene ve tedavilerini yapıyor.

25 bin 231 hasta, evinde ziyaret edilerek muayeneleri yapıldı

2023 yılında Ulusal Çağrı Merkezi aranarak Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine toplam 3 bin 692 kişi evde sağlık hizmeti almak için başvuruda bulundu. Başvuruların 2 bin 708'i Sağlık Bakanlığının Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmeliği gereği kabul edildi. 2023 yılında sunulan evde sağlık hizmeti çerçevesinde 25 bin 231 hasta evinde ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde 7 bin 554 muayene, bin 340 konsültasyon, 176 sağlık kurulu raporu (tıbbi cihaz), 134 sağlık kurulu raporu (tedavi), 959 uzman hekim raporu (ilaç), 730 enjeksiyon, 18 ilaç infüzyonu, bin 752 mesane sonda uygulaması, 253 subkutan enjeksiyon, 110 sütür alınması, 8 yanık pansumanı, 3 bin 590 yara pansumanı, 4 bin 955 tetkik için kan alma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca nakil hizmetleri çerçevesinde bin 172 hasta, evinden alınarak ilgili birimine nakledildi.

Ayrıca ziyaretler çerçevesinde, 207 diş hekimi muayenesi, 4 diş röntgen film çekimi, 19 bölümlü protez, 11 proteze yumuşak akrilik uygulaması, 40 diş çekimi gibi toplamda 467 hizmet sunuldu.

"Mesleki hayatımda beni en çok mutlu eden evde sağlık hizmetleri olmuştur"

Meslek hayatında kendisini en çok mutlu edenin evde sağlık hizmetleri olduğunu söyleyen Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli Diş Hekimi Adem Çelik, "2013 yılından itibaren yaklaşık 11 yıldır Evde Sağlık Biriminde çalışıyorum. Genellikle evinde ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiğimiz hastalarımız, hastaneye gelmekte güçlük çeken, yatağa bağımlı, yürüyemeyen, cihaza bağlı hastalarımız, kronik hastalıkları olan, kanser hastalarımız, 80 yaş üzerindeki bütün hastalara evde sağlık hizmeti verebiliyoruz. Hastalarımız ilk kez müracaat ettiklerinde 444 38 33 numaralı telefonu arayarak çağrı merkeziyle iletişime geçerek adres bilgilerini verdikten sonra bizlere çağrısı düşüyor. 24 saat içerisinde mesai saatleri içerisinde görev bölgemiz olan il merkezi ve köylerinde hastalarımızı ziyaret ediyoruz. Verdiğimiz hizmetler genel itibariyle muayene, diş çekimi, ilaç yazımı, sabit ya da hareketli protez, porselen kaplamalar, dolgu, kanal tedavisi gibi hizmetleri verebiliyoruz. Protez tamiri, diş ilavesi, kroşe tamiri gibi hizmetleri de verebiliyoruz. Bizleri en çok mutlu eden mesleki hayatımda evde sağlık hizmetleri olduğunu söyleyebilirim. Hastalarımızın memnuniyeti, bizlere Allah razı olsun demeleri bizler için yetiyor. Bütün yorgunluğumuz üzerimizden gitmiş oluyor. Hastalarımız, devletimize ve milletimize bu hizmet için dua ediyorlar. Ben de evlerinde bu hastalarımıza hizmet verdiğim için çok memnunum" dedi.

"Beni evimde ziyaret edip, dişlerime bakıyorlar"

Evinde yaklaşık 2 yıldır ziyaret edilerek diş tedavisi yapılan hastalardan Mahiye Simsar ise, "5 yıldır tek başıma yaşıyorum. Gençliğimde ön dişlerim apse kaptı ve hastalandım. Cahillik edip gidip dişlerimi çektirdim. Ondan sonra diğer dişlerimde de başladı rahatsızlık. İnşallah gereken ne ise doktorlarımız yapacak. Beni ziyaret edip, dişlerime bakıyorlar, evime kadar geliyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Güç, kuvvet versin, Allah mesleklerini arttırsın. Eğer doktor evime gelmeseydi ben hastaneye gidip tedavi olamazdım" diye konuştu.

"Bizleri en çok mutlu eden hastalarımızın duasıdır"

Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde hemşire olarak görev yapan Nimet Özbay Karaoğlu da kendilerini en çok hastaların duasının mutlu ettiğini belirterek, "Bizleri en çok mutlu eden hastalarımızın bir duası, mutluluğu, bizlere teşekkür etmesi, Mahiye teyzemiz kedileriyle birlikte tek başına kalıyor, bir de biz varız artık. Bizlere her zaman dua ediyor, bizlerde teyzemizin dişlerini çok güzel yaptık ve şu anda kullanıyor" şeklimde konuştu.

"Müsait olduğumuz gün gelip evimizde dolgu ya da diş tedavisi yapıyorlar"

Eve kadar gelen ekiplerin diş tedavilerini yaptığını söyleyen Musa Üstün ise, "1998 yılında kaza yaptım. 25-26 yıldır yatalak hastayım. Dişlerimde bir problem olduğu zaman evde diş sağlığı merkezini arıyorum. Çağrı merkezini arayınca bana dönüş yapılıyor. 'Hangi günlerde müsaitseniz' diye soruyorlar, müsait olduğumuz gün gelip evimizde dolgu ya da diş tedavisi yapıyorlar. Eğer onlar eve gelmeselerdi benim hastaneye gitme imkanım ne yazık ki yok. Doktorun evime kadar gelmesi ve beni muayene etmesi benim için çok iyi oluyor, hatta bütün hastalar için iyi oluyor" ifadelerini kullandı.