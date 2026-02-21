Dispozofobi: Evler Çöpe Dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dispozofobi: Evler Çöpe Dönüşüyor

21.02.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Nuray Atasoy, biriktirme bozukluğunun tedavi edilmemesi durumunda yaşam alanlarının işgal edileceğini açıkladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy, biriktirme bozukluğunun tedavi edilmemesi halinde fiziksel ve dijital alanların "çöplüğe" dönüşebileceğini söyledi.

Atasoy, AA muhabirine, "İstifçilik" ya da "çöp ev" vakalarıyla gündeme gelen dispozofobinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, bu sorunun günümüz dünyasında hem fiziksel hem de dijital alanları işgal ettiğini kaydetti.

Dispozofobinin, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, psikoz ve şizofreni gibi hastalıklarla seyredebildiğine dikkati çeken Atasoy, "Biriktirme nedeniyle insanların yaşam alanları işgal oluyor, evler çöpe dönüyor." dedi.

Atasoy, dispozofobinin temelinde farklı nedenlerin olabildiğini dile getirerek, bunun, bazen kişinin iç dünyasındaki boşluğun ifadesi olabildiğini anlattı.

Dispozofobinin hem kadınlarda hem de erkeklerde görüldüğünü aktaran Atasoy, şöyle devam etti:

"Yaşlılarda biraz daha artıyor. Yaşlılığın getirdiği bilişsel sorunlar nedeniyle bunamada da istifçilik görebiliyoruz. Bir hastam kullandığı tuvalet kağıtlarını saklıyordu. Son derece rahatsız edici. Aile buna gizlice baktığında da kavga ediyordu, 'Onları kullanacaktım ben.' diye. Başka bir hastamda çok kitap alıyordu ama aslında okumuyordu kitapları. Artık evde oturacak yer kalmadı. Mutfak bile kitap doluydu."

Atasoy, modern dünyada dispozofobinin boyut değiştirdiğine işaret ederek, "Teknolojik anlamda da bireyin e-mailleri çöple doluyor, temizlenmediği için de aradaki önemli e-mailler gözden kaçabiliyor. Sonsuz depo olmadığı için de ihtiyacı olan bilgiyi koyacak yer kalmıyor. Bununla çok enerji, vakit ve biliş uğraşı olduğu zaman da kişi, yapması gerekli diğer şeyleri yapamıyor ve işlev kaybı oluyor." diye konuştu.

"Problem çocukluk döneminde öğrenilmiş davranışlardan da kaynaklanabiliyor"

Atasoy, dispozofobi fark edildiği anda hem hastanın hem de yakınlarının profesyonel yardım alması gerektiğini vurgulayarak, uygun tedavi yöntemleriyle davranışın ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.

Dispozofobinin genetik yönünün de bulunduğunu dile getiren Atasoy, ailesinde takıntı hastalığı veya depresyon öyküsü olanlarda bu durumun daha sık görüldüğünü kaydetti.

Atasoy, sorunun bazen çocukluk döneminde öğrenilmiş davranışlardan kaynaklanabildiğini anlatarak, evde hiçbir eşyayı atamayan ebeveynlerle büyüyen çocukların nesnelere gereksiz değer vermeyi öğrenebildiğini, tedavi sürecinde ise bu etkenleri hem hastayla hem de ailesiyle birlikte ele aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dispozofobi: Evler Çöpe Dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:51:08. #7.11#
SON DAKİKA: Dispozofobi: Evler Çöpe Dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.