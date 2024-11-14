Diyabet Günü\'nde Çocuklara Eğitim

Sağlık

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce özel bir anaokulunda düzenlenen programda, öğrencilere diyetisyen Özlem Güntülü Küçük ve Kronik Hastalıklar Birimi çalışanlarınca diyabet hakkında bilgi verildi.

Eğitimde çocuklara ayrıca sağlıklı yaşam, yeterli ve dengeli beslenme, egzersiz ve düzenli sağlık kontrollerini konusunda da bilgilendirmede bulunularak dikkat edilmesi gereken önemli hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrencilere eğitim sonunda sağlıklı kurabiyeler ve taze sıkılmış meyve suları ikram edildi.