Diyabet Hastası Erdoğan Günçiçek Sağlığına Kavuştu

Sağlık

Bacağında bir süre önce oluşan yara ve ağrı dolayısıyla yürüme güçlüğü çeken Erdoğan Günçiçek, Trabzon'da Of Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan diyabet hastası Günçiçek, geçirdiği bir kaza sonucu sağlık sorunları artınca memleketi Trabzon'a gelmeye karar verdi.

Of Devlet Hastanesi Kronik Yara Bakım Birimine başvuran 49 yaşındaki Günçiçek, muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat edildi.

Başhekim Opr. Dr. Şaban Uysal, AA muhabirine, geçirdiği kaza sonucu Günçiçek'in sol bacak diz altı ile ayak bileği arasında kas içinde kanama oluştuğunu söyledi.

Kanamanın zamanla artış gösterip ağrı, eklem ve hareket kısıtlılığına yol açarak Günçiçek'in yürümesine engel olduğunu belirten Uysal, hastanın yaklaşık 10 yıllık da diyabet öyküsü olduğunu anlattı.

Uysal, Dr. Kübra Yıldırım ve Dr. Fatih Bayalan tarafından gerekli tedavileri yapılan hastayı, daha sonra Opr. Dr. Murat Tıngır'ın ameliyat ettiğini dile getirdi.

Hastanın iyileşme sürecine ilişkin de bilgi veren Uysal, "Sonunda hastamız, tekerlekli sandalye ile geldiği hastanemizden yürüyerek şifa ile taburcu oldu." dedi.

Erdoğan Günçiçek ise hastane ekibine teşekkür ederek, "Çok şükür tekerlekli sandalye ile geldiğim Of Devlet Hastanesi'nden yürüyerek hatta koşabilecek durumda taburcu oldum. Aktif iş yaşamıma dönebilecek duruma geldim." diye konuştu.