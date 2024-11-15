Diyabetle Yaşam: Disiplinli Hayatın Önemi - Son Dakika
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Sağlık

Diyabetle Yaşam: Disiplinli Hayatın Önemi

Diyabetle Yaşam: Disiplinli Hayatın Önemi

Diyabet hastaları, disiplinli egzersiz ve diyet ile yaşam kalitelerini artırabilir.

15.11.2024 09:46
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Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Banu Başer, "Diyabet hastalığınız varsa egzersizi, gerekirse ilaç, gerekirse diyet, eğer düzenli disiplinli yaklaşımda olursanız hastaların uzun dönemdeki yaşam sürelerinin çok daha arttığı görülür. Normal insana göre çok daha uzun süre yaşadığı tespit edilmiş. Zor bir hayat, disiplinli bir hayat ama belki de olması gereken bir hayat." dedi.

Başer, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, diyabetin vücudun kan şekerini kullanamaması olarak tanımlanabileceğini anlattı.

Diyabetin en belirgin belirtilerinin iştah artışı, çok susama, çok idrara çıkma, kilo kaybı, halsizlik, bulanık görme ve geçmeyen yaralar olduğunu aktaran Başer, kişilerde bu şikayetlerin hepsinin ya da bazılarının görülebildiğini belirtti.

Diyabetin ömür boyu devam eden hastalık olduğuna değinen Başer, "Anemi, enfeksiyon tedavisi gibi değil. Diyabet hastası ömür boyu disiplinli hayat sürmek zorunda. Bu yüzden hastalıkla mücadelede yapması gerekenlere dikkat etmezse ileri dönemde böbrek yetmezliği, kalp krizi, damar bozuklukları, geçmeyen yaralar, körlük ve inme gibi hastanın hayatına da mal olabilecek birtakım sorunlarla boğuşabiliyor." ifadesini kullandı.

Başer, diyabet hastalarının sadece kan şekerini düşürerek uzun dönemdeki organ hasarlarını engellemeyi amaçladıklarını belirterek, "Diyabet hastası olduğunuz zaman uzun dönemde böbrek, görme, sinirler ve kalp açısından gerçekten risk altında oluyorsunuz. Aslında diyet ve multidisipliner yaklaşılması gereken hastalık. Amaç sadece kan şekerini düşürmek değil. Amaç ileri dönemde organ hasarını engellemek." diye konuştu.

Diyabet hastalarında uygun ve doğru ilaç kullanımı, bilinçli beslenme, egzersiz planıyla yaşam kalitesinin çok da olumsuz etkilenmediğini dile getiren Başer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapılan çalışmalarda genlerinizde diyabet olsa bile eğer sağlıklı, düzenli hayatla diyabetin ortaya çıkmasını ya engelleyebiliyorsunuz ya da çok ileri yaşlarda çıkmasını sağlıyorsunuz. O yüzden yaşam tarzınız diyabette çok önemli. Diyabet hastalığınız varsa egzersizi, gerekirse ilaç, gerekirse diyet, eğer düzenli disiplinli yaklaşımda olursanız hastaların uzun dönemdeki yaşam sürelerinin çok daha arttığı görülür. Normal insana göre çok daha uzun süre yaşadığı tespit edilmiş. Zor bir hayat, disiplinli bir hayat ama belki de olması gereken bir hayat."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Diyabetle Yaşam: Disiplinli Hayatın Önemi - Son Dakika

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