Diyaliz Hastası Kadının Kalp Duvarında Kalınlaşma Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Diyaliz Hastası Kadının Kalp Duvarında Kalınlaşma Tespit Edildi

Diyaliz Hastası Kadının Kalp Duvarında Kalınlaşma Tespit Edildi

Şırnak'ta yaşayan diyaliz hastası kadının kalp duvarında kalınlaşma tespit edildi. Cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuşan hastanın durumu iyi.

21.08.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta kalp duvarında kalınlaşma tespit edilen diyaliz hastası kadın, cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Cizre ilçesinde yaşayan ve nefes darlığı şikayetiyle Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne başvuran diyaliz hastası Saadet Pürnek (44), yapılan kontrolün ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde Pürnek'in kalp duvarında kalınlaşma tespit edildi.

Böbrek yetmezliği ile uzun süredir mücadele eden Pürnek'e, Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe ve Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Bahar Çakmak tarafından cerrahi müdahalede bulunuldu.

Op. Dr. Gökçe, gazetecilere, Pürnek'in böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini, bu nedenle riskli bir operasyona imza attıklarını söyledi.

Hastaya önce ilaç tedavisine başladıklarını kaydeden Gökçe, ilaç tedavisinde etkili sonuç alamayınca cerrahi yönteme başvurduklarını belirtti.

Gökçe, şöyle konuştu:

"Hastamıza kalınlaşan kalp duvarını inceltmek için alkol ile yakma işlemi yaptık. Hastamızın özellikle damarlarında zorlu bir işlemi vardı. Daha önce üst merkezlerde, üniversite hastanelerinde yapılan bir işlemi burada zorlu da olsa başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."

Gökçe, 2 gün yoğun bakımda bir gün de serviste takip ettikleri hastayı yarın taburcu etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Pürnek de doktorlar sayesinde şikayetlerinin azaldığını belirterek, "Allah'a şükürler olsun. Nefes darlığım düzeldi ve şimdi iyi durumdayım. Doktorlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Diyaliz, Diyaliz, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyaliz Hastası Kadının Kalp Duvarında Kalınlaşma Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
11:01 Önce dövdüler sonra bıçakladılar İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada
07:59 Hastanedeki Reha Muhtar’ın evine polis gitti Aranan oğulları anne Deniz Uğur’a teslim edilecek Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:53 Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 16:09:25. #1.12#
SON DAKİKA: Diyaliz Hastası Kadının Kalp Duvarında Kalınlaşma Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement