Diyaliz yönetmeliği yürürlüğe girdi, merkez kapasitesi 60'tan 80 cihaza çıkarıldı - Son Dakika
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Diyaliz yönetmeliği yürürlüğe girdi, merkez kapasitesi 60'tan 80 cihaza çıkarıldı

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Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi; merkez kapasitesi 60'tan 80 cihaza çıkarıldı. Hastaların aylık muayene ve reçetelerini tedavi gördükleri merkez dışında da yaptırabilmesine imkan tanındı.

"Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenerek; hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması, hasta odaklı hizmet sunumu, merkez kapasitesi, ve ev hemodiyalizi alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

Hastaların muayene ve reçete süreçlerinde esneklik sağlandı

Yönetmelik ile hastaların aylık muayenelerini tedavi gördükleri diyaliz merkezi dışında da yaptırabilmelerine ve başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenen reçetelerle tedavilerini sürdürmelerine imkan sağlandı.

Böylece hastaların farklı yerlerde bulundukları dönemlerde diyaliz ve diğer sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflendi.

Diyaliz merkezlerinin kapasite sınırı 80 cihaza çıkarıldı

Ayrıca, diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Merkezlerin birleşmesi halinde de toplam kapasite 80 cihaz ile sınırlandırıldı. Vakıf üniversitelerinin diyaliz merkezi ve ünitesi açabilmesine imkan sağlandı.

Uygun hastalarda periton diyalizinin değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı

Diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama kriterlerinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeyle klinik açıdan uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikli olarak değerlendirilmesi ve hastaların tedavi seçeneklerinin kapsamlı biçimde ele alınması sağlandı.

Tatil diyalizi dönemi genişletildi

Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde hizmete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi dönemi genişletildi.

Daha önce Haziran-Ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni düzenleme ile Mayıs-Kasım sonu olarak belirlendi.

Ev hemodiyalizi uygulamalarının kapsamı netleştirildi

Yeni yönetmelik ile ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları korunarak, hasta takip ve hizmet sunum süreçlerine yönelik düzenlemeler netleştirildi.

Bu kapsamda; aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği korundu. Hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri diyaliz merkezi dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilmelerine; düzenlenen diyaliz reçetesini tedavi aldıkları merkeze sunarak tedavilerini bu reçete doğrultusunda sürdürebilmelerine imkan sağlandı.

Dijital kayıt, takip ve denetim altyapısı güçlendirildi

Yeni yönetmelikle, diyaliz hizmetlerinin denetiminde uygulanan müeyyidelere idari para cezası da eklendi.

Ayrıca, hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişimi kolaylaştırılırken diyaliz hizmetlerinin sunumu, merkezlerin kapasitesi ve denetim süreçlerine ilişkin esaslar güncellendi.

Kaynak: İHA
DiyalizGüncelSağlıkSon Dakika

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