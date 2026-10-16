Diyarbakır'da dahiliye kongresinde aile hekimlerine eğitim 13 oturumda ele alınıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da dahiliye kongresinde aile hekimlerine eğitim 13 oturumda ele alınıyor

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Diyarbakır\'da dahiliye kongresinde aile hekimlerine eğitim 13 oturumda ele alınıyor
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Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği'nin düzenlediği 5. Doğu Dahiliye Kongresi, 16-18 Ekim'de Diyarbakır'da başladı. Dahiliye uzmanları, aile hekimleri ve akademisyenlerin katıldığı kongrede güncel gelişmeler ve aile hekimlerine yönelik eğitimler 13 oturumda ele alınıyor.

Diyarbakır'da beşincisi düzenlenen Doğu Dahiliye Kongresi, Türkiye'nin farklı kentlerinden uzman doktorları ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Diyarbakır'da 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongrede, iç hastalıklarındaki güncel gelişmelerin yanı sıra aile hekimlerine yönelik eğitim çalışmaları ve uluslararası bilimsel iş birliği hedefleri ele alınıyor. Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen 5. Doğu Dahiliye Kongresine, farklı illerden gelen dahiliye uzmanları, aile hekimleri ve akademisyenler katıldı. Programa katılan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Diyarbakır'da son zamanlarda artan kongre katılımının olduğunu ifade etti. Asiltürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuk hastalıklarından yan dallara, plastik cerrahiden acil cerrahiye, bugün de temel bilimlerimizin birisi olan dahiliyenin kongresi gerçekleştiriliyor. Tabii bu tür kongreler bilimsel altyapımızı ve bilimsel kültürümüzü ciddi anlamda artırıyor. Diyarbakır, bölgenin incisi. Bölgenin incisi olan bir yerde sağlık hizmetini sadece hasta muayenesinden ibaret görmemek, bilimsel ve akademik yayınlar çerçevesinde de değerlendirmek gerekiyor. Gerçekten Diyarbakır'ımız son zamanlarda çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bugün burada alanında en üst düzey hocaların bulunduğu, çeşitli illerden hatta yurt dışından katılımcıların olduğu iyi bir kongre gerçekleştireceğiz. Bu tür kongrelerin artarak devam etmesini umuyoruz. Bu anlamda İl Sağlık Müdürlüğü olarak desteğimizi sonuna kadar vermeye hazırız ve veriyoruz da. İnşallah bu tür kongreler artarak devam eder. Diyarbakır'ımızın bilimsel anlamda da dünyayla yarışır hale gelmesini umut ediyorum."

Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği Başkanı Doç. Dr. İhsan Solmaz, 5. Doğu Dahiliye Kongresini Diyarbakır'da, tekrardan ekim ayında düzenleyerek, bölgedeki tüm dahiliye uzmanlarını Diyarbakır'da buluşturduklarını aktardı. Solmaz, "Biz 5 yıl önce Güneydoğu İç Hastalıkları Derneği'ni kurduğumuzda amacımız, Diyarbakır ve çevre il ve ilçelerindeki dahiliye uzmanlarının tümünü Diyarbakır'da toplayıp dahiliye alanındaki bilgi ve birikimleri güncellemek ve bunu bir şekilde yeni nesil doktorlara aktarabilmekti. Gerçekten birincisini düzenlediğimizde çok pozitif geri dönüşler olmuştu. Bunun akabinde iki, üç, dört derken bugün 5. Doğu Dahiliye Kongresi ile sahneye çıkıyoruz. Bugün çevre illerdeki bütün dahiliye uzmanlarını davet ettik. Burada 13 oturumdan oluşan bir kongre düzenledik. Tüm oturumlarımızdaki konuşmacılar, kendi alanlarında ehil olan hocalarımız. Akademik anlamda çok başarılı insanları Diyarbakır'da buluşturduk. Buradaki amacımız akademisyen camiasını yereldeki dahiliye uzmanlarıyla buluşturmak, onları yan yana getirebilmek. Bütün oturumlardaki konuşmalarımızı, bir dahiliye uzmanının her gün klinikte karşılaştığı hastalıklara yönelik hazırladık. Hipertansiyon, diyabet, obezite ve kolesterol gibi hastalıkları ön plana koyarak konuları belirledik. Bu şekilde bugün başlayan 13 oturumluk kongremiz, pazar günü öğlene kadar devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA
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