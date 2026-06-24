Diyarbakır\'da Diş Hekimleri için Sağlık Merkezi Tanıtımı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlık çalışanları arasındaki koordinasyonun artırılması amacıyla il genelinde görev yapan diş hekimlerine yönelik Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtım ve inceleme programı düzenlendi.

Programa katılan diş hekimleri, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde sunulan hizmetler hakkında bilgi alırken merkezi yerinde inceleme fırsatı buldu. Programda konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Sağlık Bakanlığının "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesinin temel hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Asiltürk, sağlık okuryazarlığının artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine doğru zamanda, doğru şekilde ulaşmasının önemine dikkat çekti. Diyarbakır'daki Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinin modern yapısıyla Türkiye'deki örnek merkezlerden biri olduğunu belirten Asiltürk, merkezde psikolojik danışmanlık, fizyoterapi, diyetisyen hizmetleri, kanser taramaları, sigara bırakma poliklinikleri, sosyal hizmet danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı gibi birçok hizmetin ücretsiz olarak sunulduğunu söyledi. Diş hekimlerinin vatandaşları bu hizmetlerden haberdar etmelerinin önemine vurgu yapan Asiltürk, "Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin bilinirliğini artırmak istiyoruz. Diş hekimlerimizin burada verilen hizmetleri yakından tanıması ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı bu merkezlere yönlendirmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Program kapsamında diş hekimleri ile Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları bir araya gelerek hizmet süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Etkinlikte birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. - DİYARBAKIR