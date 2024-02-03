Diyarbakır'da kanser tedavilerinde kullanılan TARE işlemiyle hastalar şifa buluyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser tedavilerinde uygulanan Transarteriyel Radyoembolizasyon işlemiyle hastalar şifa buluyor.
Karaciğer kanserlerinin öncelikli tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi şansı olmayan kanserlerde akıllı ilaçlar ve karaciğere yönelik lokal tedavilerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Transarteriyel Radyoembolizasyon adı verilen mikroküre tedavisi de dünyada ve ülkemizde giderek artan oranda kullanılmaktadır. Radyoembolizasyon tedavisi, genellikle cerrahi tedavisi mümkün olmayan ve standart kemoterapilerden fayda görmemiş hasta grubunda son seçenekler arasında uygulanmaktadır.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı Ayhan Şenol, birimlerinde girişimsel radyoloji olarak hastalıkların tanısı, tedavisi ve takiplerini yaptıklarını söyledi. Hastaların biyopsi, sonografik ve tomografik yöntemlerle tanılarını koyduklarını dile getiren Şenol, "Genel olarak hastalığın bulunması için tüm işlemler yapılabilmekte. Hastalıkların biyopsi veya sonografik-tomografik yöntemlerle hastalıkların tanısını koyuyoruz. Bir kısmının da tedavisini yapıyoruz. TARE işlemi; belli organlardaki tümör hücrelerine hedef kitleyi besleyen damarın içine girip buna lokal olarak radyoembolizan dediğimiz maddenin enjekte edilmesiyle gerçekleşen bir işlemdir. Bu işleme yaygın olarak karaciğerin kendi tümörleri ile başka organlardaki tümörün yayılımlarını tedavi ediyoruz" dedi.
Nükleer tıp birimi ile işbirliği içerisinde hastalara tedavi uyguladıklarını ifade eden Şenol, "Bu servisimizde diğer birimlerle işbirliği yaparak çalışıyoruz. Nükleer tıp en fazla işbirliği yaptığımız birimdir. Hastaların çoğu buraya gelmeden nükleer tıp birimine görünüp öyle bize gelir. Hastanın uygunluğu araştırıldıktan sonra öncesinde burada tedavinin bir provası yapılır. Kitlenin besleyici damarı bulunup buraya bir prova olarak asıl vereceğimiz ilaca benzer bir ilaçla enjeksiyon yapılıyor. Daha sora nükleer tıp biriminde ilacın o kitleyi ne kadar tuttuğu hesaplanıp uygun dozlarda asıl ilaç dozu hesaplanır. Bir sonraki seansta aynı şekilde daha önce belirlediğimiz damarın içine girip radyoembolizan dediğimiz küçük parçacıklara radyoaktif maddeler yüklüyoruz. Biz bu parçacıkları küçük küçük doku içerisine gönderip hem belli bir süre tıkama hem de lokal olarak vücudun diğer taraflarına etki etmeden sadece kitleye etki edip onu öldürme yöntemini kullanarak tümörü tedavi ediyoruz" diye konuştu.
(MHİ-AKK-Y)
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.
Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Son Dakika › Sağlık › Diyarbakır'da kanser tedavilerinde kullanılan TARE işlemiyle hastalar şifa buluyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?