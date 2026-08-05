Diyarbakır\'da Sigara Bırakma Destek Merkezleri

Diyarbakır'da Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan sigara bırakma poliklinikleri, motivasyonu oluşan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde sigara bırakma poliklinikleri her gün çok sayıda vatandaşa hizmet veriyor. Poliklinik sorumlularından Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hikmet Emin Yorulmaz, öncelikli olarak hastanın bağımlılık düzeyiyle ilgili değerlendirme yaptıklarını söyledi. Yorulmaz, "Hastamızın öyküsünü alıyoruz. Sonrasında hastamızın ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli psikolojik danışmanlıkla birlikte ilaç tedavisini düzenleyip tedavi sürecine başlıyoruz. Hizmetimizin tamamı burada ücretsiz olarak sunulmaktadır. Hastalarımız yeter ki sigarayı bırakmak için destek almak istesinler. MHRS üzerinden randevu alarak başvurabilirler. Alo 171 üzerinden de yine randevularımız oluşturulmaktadır. Tedavi süreçlerimiz kişiye göre değişkenlik göstermektedir. İhtiyaca bağlı olarak uzun vadeli ya da kısa vadeli tedaviler uyguluyoruz. İlaç tedavisi açısından bakacak olursak, bir aylık, iki aylık ve üç aylık tedavi seçeneklerimiz bulunmaktadır. Bu tamamen kişinin ihtiyacına ve mevcut sağlık durumuna göre belirlenmektedir. Kullanabileceği ilaçları değerlendirerek en uygun tedaviyi başlıyoruz" dedi.

Başvuranların yaş aralığı oldukça geniş olduğunu aktaran Dr. Yorulmaz, "Ancak kendi polikliniğimde gördüğüm yaş grubu ekseriya 20 ile 50 yaş arasındadır. 50 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ise daha çok kronik hastalıklarının başlamasıyla birlikte sigarayı bırakmak amacıyla başvuruyor. Sigara sonuçta hastalıkların ilerlemesine neden oluyor, hatta çoğu zaman bu hastalıkların temel sebeplerinden biri oluyor. Geç de olsa bırakmaya karar vermiş oluyorlar. Motivasyonları oluştuğunda bize geliyorlar. Biz de burada gerekli desteğimizi sunuyoruz. Sonrasında bırakma süreciyle birlikte daha sağlıklı bir hayata doğru adım atıyorlar diyebiliriz. Bizim için en önemli nokta, kişinin kendi isteğiyle buraya gelmiş olmasıdır. Ancak kişi kendi istemiyor olsa bile bir yakınının onu buraya getirmesi, en azından sigarayı bırakma konusunda bilgi vermemizi ve 'acaba bırakabilir miyim?' düşüncesinin oluşmasını sağlayabiliyor. Zorla da olsa ikna edilerek polikliniğe gelen kişilerde de uzun vadede başarı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Poliklinikte farklı branşlarla birlikte kapsamlı bir hizmet sunduklarını dile getiren Yorulmaz, "Kişilerin psikolojik danışmanlık ihtiyacı varsa ilgili birimlere yönlendiriyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız da bağımlılıkla ilgili destek sunuyor. Özellikle sigara bağımlılığı konusunda gerekli desteği veriyoruz. Sadece poliklinik hizmeti sunmakla kalmıyor, hastalarımızın diğer ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Bir diğer konuyu da belirtmek isterim. Burası Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği. Bu nedenle hastalarımıza diyetisyen hizmeti de sunabiliyoruz. Gebelik öncesi danışmanlık ve üreme sağlığı danışmanlığı hizmetleri de verebiliyoruz. Sigara bırakma hizmeti aslında oldukça kapsamlı bir hizmettir. Çünkü kullandığımız tedaviler gebelik süreci açısından bazı sakıncalar içerebiliyor. Eğer kişinin gebelik planı varsa, bu plan öncesinde bize başvurması daha uygun oluyor. Tabii ki gebelik sürecinde de destek sunuyoruz. Gebe okulumuz var, psikologlarımız var. İlaç kullanmadan da hastalarımızın sigarayı bırakmasını sağlayabiliyoruz. Böyle bir hizmetimiz de mevcut. Hastalarımızın sadece bırakmak konusunda destek istemeleri bizim için yeterlidir" şeklinde konuştu.

Kronik hastalıkların ve bunlara bağlı ölümlerin en önemli nedenlerinden biri sigara olduğunu dikkat çeken Yorulmaz, "En yaygın ölüm nedenlerinden olan kalp krizine yol açabilir, akciğer kanserine neden olabilir. Bunlar sigaranın en tehlikeli etkileridir. Yine KOAH hastalığına neden olarak uzun vadede hastayı ölüme götüren bir sürece sebep olabilir. Aynı şekilde ani bebek ölümü sendromu gibi çocuklar üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Anne ve babaların da sigara kullanmaması gerekir. Sadece kendi sağlığımız için değil, çocuklarımızın sağlığı için de bu büyük önem taşımaktadır. Ayrıca etrafımızdaki insanları da pasif içicilik nedeniyle sigara dumanına maruz bırakıyoruz. Bu da onların sağlığını olumsuz etkiliyor. Aslında sigara sadece kendi sağlığımızı değil, çevremizdeki herkesin sağlığını olumsuz etkileyen zararlı ve bağımlılık yapan bir maddedir. Biz de bununla mücadeleyi vatandaşlarımızla birlikte sürdürmek için burada hizmet veriyoruz" dedi.