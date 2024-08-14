Diyetisyenlerden uyarı: Zayıflama ürünleri uzman tavsiyesi ile kullanılmalı - Son Dakika
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Sağlık

Diyetisyenlerden uyarı: Zayıflama ürünleri uzman tavsiyesi ile kullanılmalı

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Diyetisyen Gizem Güneş, reklamlarda yer alan zayıflama ürünlerinin uzman tavsiyesi ile kullanılması gerektiğini açıkladı. Güneş, bu ürünlerin bilimsel çalışması olmayan geçici çözümler olduğunu ve uzman görüşü almadan kullanılmaması gerektiğini belirtti.

14.08.2024 16:02
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Uzmanından uyarı: "Reklamlardaki zayıflama ürünleri uzman tavsiyesi ile kullanılmalı"

ZONGULDAK - Diyetisyen Gizem Güneş reklamlarda yer alan zayıflama ürünlerinin uzman tavsiyesi ile kullanılması gerektiğini açıkladı.

Diyetisyen Gizem Güneş, reklamlarda yer alan zayıflama ürünleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, söz konusu ürünlerin uzman bilgisi olmadan kullanılmasının doğru olmadığını ve mutlaka uzman biriyle görüşerek bu ürünlerin kullanılması gerektiğini açıkladı.

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yazın gelmesiyle birlikte buralar sık sık duyduğum hocam şu ürünü kullanabilir miyiz? İnsanlar bundan çok memnun kalmış. Bunu kullansak nasıl olabilir. Sorulara açıklık getirmek istedim. Açıkçası bilimsel çalışması olmayan hiç bir ürünü tavsiye etmiyoruz. Mutlaka bir uzman tavsiyesinde kullanılması gerek. Şuan çok yoğun ve aslında güzel bir sektör ama tabi ki her alanda olduğu gibi bu sektörde de kötü ürünler var. Bu kötü ürünlerin bizlere denk gelmemesi gerek. Bunun için uzmanımızın önerdiği besin takviyesini kullanacağız. Besin takviyesi kullanmak zorunda mıyız? Tabi ki ihtiyacımız yoksa kullanmak zorunda değiliz. Yine bu ihtiyaca beraber karar vermemiz gerek. O yüzden lütfen çevrenizde gördüğünüz internette reklamı olan komşumdan gördüm çok zayıflamış diyerek kullanmayalım. Çünkü bunlar baktığınız zaman geçici çözümler. Süreç içerisinde bunlardan kilo kaybı edebilirsiniz. Beslenme alışkanlıklarınız değişmediği sürece kilo kaybı o ürünü kullandığınız süre zarfında geçerli olur. O ürünü kullandıktan sonra metabolizmanızı bozacağınız için daha sonrasında normal beslenmeye geçseniz de kiloları hızlı bir şekilde geri alacaksınız. Dolayısıyla takviye edici ürünleri reklamlardan görüp almak doğru değil. Mutlaka uzmanınıza danışıp kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyetisyenlerden uyarı: Zayıflama ürünleri uzman tavsiyesi ile kullanılmalı - Son Dakika

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