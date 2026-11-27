Sonbahar yağmurlarının ardından ortaya çıkmaya başlayan yabani mantarlar, birkaç gün içinde karaciğer iflasından organ nakline kadar uzanan ve geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilir.

Özellikle sonbahar aylarında, hafta sonu doğa yürüyüşlerinde toplanan veya yol kenarındaki tezgahlardan "taze" denilerek satın alınan yabani mantarlardan kaynaklanan zehirlenmeler, acil servislerin en ağır vakalarını oluşturan ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. İEÜ Medical Point Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ferit Çelik, masum bir akşam yemeğinin bilhassa karaciğerde onarılamaz hasarlar bırakabileceğine dikkat çekti.

En büyük hasar karaciğere

Doç. Dr. Ferit Çelik, mantar zehirlenmelerinin yalnızca bulantı, kusma ve ishalle sınırlı olmadığını belirterek bazı mantar türlerinin karaciğerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceğini ifade etti. Mantar zehrinin genellikle karaciğer hücrelerini hedef aldığını anlatan Doç. Dr. Çelik, "Mantar zehirlenmesinin en ciddi sonuçlarından biri, karaciğerin kısa sürede çalışamaz hale gelmesi. Özellikle Amanita phalloides gibi bazı zehirli mantarlar, karaciğer hücrelerine zarar veren amatoksin adlı bir zehir içeriyor. Bu zehir karaciğer hücrelerinin yaşamak ve çalışmak için ihtiyaç duyduğu proteinleri üretmesini engelliyor. Hücreler zarar görüp öldükçe karaciğer görevini yapamaz hale gelebiliyor. Ağır vakalarda hastanın hayatını kurtarmak için acil karaciğer nakli gerekebiliyor" dedi.

İlk saatler çok önemli

Mantar yedikten sonra bulantı, kusma, ishal ya da karın ağrısı gelişen kişilerin vakit kaybetmeden acil servise başvurması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Çelik, "Mantar tüketiminden 6 saatten daha uzun süre sonra başlayan mide-bağırsak belirtileri zehirlenme açısından önemli bir uyarıdır. Mantar zehirlenmesinde en büyük hata, şikayetlerin kendiliğinden geçmesini beklemektir" diye konuştu.

Yabani mantar tükettikten sonra bu tür sorunlar yaşayan kişilerin, şikayetleri azalsa dahi zaman yitirmeden acil servise başvurmaları gerektiği uyarısında bulunan Doç. Dr. Çelik, "Özellikle amatoksin zehirlenmelerinde erken tanı ve tedavi hayati önem taşır. Belirtilerin geçmesi zehirlenmenin sona erdiği anlamına gelmez. Ağır mantar zehirlenmelerinde karaciğer hasarının yanı sıra böbrek yetmezliği, kanama bozuklukları, bilinç değişiklikleri ve çoklu organ yetmezliği de gelişebilir. Bu nedenle hastaların karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyonları ve kan pıhtılaşma değerlerinin yakından takip edilmesi gerekir" dedi.

Doğal olması güvenli olduğu anlamına gelmez

Mantar türlerinin birbirine kolayca karışabildiğini de dile getiren Doç. Dr. Çelik, "Görünüşüne, kokusuna veya tadına bakılarak mantarın güvenli olduğu anlaşılamaz. Zehirli mantarlar bazen tamamen zararsız görünen mantarlara benzeyebilir. Mantarın pişirilmesi, kaynatılması veya kurutulması amatoksinleri güvenilir biçimde etkisiz hale getirmez. Bu nedenle bilinmeyen mantarları tüketmemek, alınabilecek en etkili önlemdir" şeklinde konuştu.