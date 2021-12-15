Doç Dr. Cemal Kazezoğlu'ndan omicron ve korona virüsle ilgili önemli açıklamalar - Son Dakika

Doç Dr. Cemal Kazezoğlu'ndan omicron ve korona virüsle ilgili önemli açıklamalar

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarlar Koordinatörü Doç Dr. Cemal Kazezoğlu:

"Omicron görülünce artık Güney Afrika'dan tüm yolculardan örnek alıp PCR çalışıyoruz"

"Kasım ayında İstanbul'da toplam test sayısı 2 milyon civarında gerçekleşti"

" Türkiye'de delta mutasyonu baskın"

İSTANBUL - İstanbul'da en büyük covid laboratuvarı Kanunu Sultan Süleyman Hastanesi'nde bulunuyor. Günde 10 bin test kapasitesine sahip laboratuvarda 35 personel 7 gün 24 saat çalışıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarlar Koordinatörü Doç Dr. Cemal Kazezoğlu, "Kasım ayında İstanbul'da toplam test sayısı 2 milyon civarında gerçekleşti" dedi. Kazezoğlu, omicron vakalarının görülmesi üzerine Güney Afrika'dan gelen tüm yolculardan örnek alınarak PCR testi yapıldığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs salgınıyla mücadele Türkiye'de de hızla devam ediyor. İstanbul'da 110 civarında covid laboratuvarı bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer alan en büyük covid laboratuvarında her gün yüzlerce örnek analiz ediliyor. Günde 10 bin test yapabilme kapasitesine sahip olan laboratuvarda, aralarında uzmanların da bulunduğu 35 personel 7 gün 24 saat çalışıyor. Hastaneye gelen vatandaşlardan ve diğer numune alım merkezlerinden kurye aracılığı ile gönderilen numuneler ilk önce kayıt ediliyor. Daha sonra izolasyon işlemi yapılan numunelere PCR testi uygulanıyor. Numunelerin sonuçları bilgisayar ekranında da tek tek inceleniyor. Sonuçlar 4 ila 8 saat arasında hastalara Sağlık Bakanlığı'na ait olan e-nabız üzerinden ulaştırılıyor.

"Omicron görülünce artık o bölgeden tüm yolculardan hepsinden örnek alıp pcr çalışıyoruz"

Güney afrika ülkelerinde görülmeye başlayan Omicron mutosyonu ile ilgili çalışma başlatıldığını söyleyen Doç Dr. Cemal Kazezoğlu, "İstanbul'da kamu, özel toplam 110 civarında covid labaratuvarı var. Bunların 14 tanesi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ait. Bunların günlük şuan ortalama 75 bin, 80 bin bandında covid testi çalışılıyor. Kamu özel tüm İstanbul'da. Bunun yarısı kamu laboratuvarlarında çalışıyor. Kanuni Sultan Süleyman'daki covid test merkezi kapasite itibariyle en yüksek kapasiteye sahip olan laboratuvarımız. Biz uzun süreden beri yurt dışından gelen yolculardan rast gele belli bir oranda örnek çalışması yapıyorduk. Burada pozitif bulup şüphelendiğimiz Ankara'daki ulusal viroloji laboratuvarına ileri çalışma için gönderiyorduk. Omicron görülünce artık o bölgeden Güney Afrika, Kenya tüm yolculardan hepsinden örnek alıp pcr çalışıyoruz. Onlardan pozitif çıkan örnekleri Ankara'ya ileri sekanslamaya mutasyon var mı yok mu çünkü son kararı orası veriyor. Böyle bir çalışmaya girdik. Şuana kadar henüz çıkmadı. Türkiye zaten delta mutasyonu baskın olarak devam ediyor" diye konuştu.

35 personelle 7 gün 24 saat hizmet verildiğini belirten Kazezoğlu, "Buradaki laboratuvarda toplamda 35 personelimiz var. Bunların içinde uzman arkadaşlarımız var, biyologlar var, laboratuvar teknisyenleri var. Böyle bir grup olarak 7 gün 24 saat hizmet veriyor burası. Kapasite olarak da günde 10 bin test yapabilme kapasitesine sahip bir laboratuvar. Bundan bir önce pandeminin ikinci dalgasında pik döneminde zaman zaman 10 bin 11 bin testin günler oldu bu laboratuvarda ama şuanda bu sayılardan uzağız çok şükür ki. Günde bin 500 test, 2 bin test arasında test yapılıyor burada" ifadelerini kullandı.

"Kasım ayında İstanbul'da toplam test sayısı 2 milyon civarında gerçekleşti"

İstanbul'da Kasım ayında 2 milyon civarında korona virüs testi yapıldığını söyleyen Kazezoğlu, "İlk başlarda çok az laboratuvar vardı. Cihaz sayımız azdı. Başladığımız günlerde testlerin sonuçlanması 24 saten uzun süreleri buluyordu testlerin sonuçlanması ama şu anda kamu laboratuvarlarında ortalama sonuç verme süresi laboratuvara geldiği andan itibaren 4 saatlere, testin istendiği andan itibaren ise 6- 8 saatlere inmiş durumda. Bizim 14 laboratuvarımız var. Şimdi bu 14 tane laboratuvar 14 tane hastanede kurulu ama İstanbul'da 54 tane hastane var. Artı İlçe Sağlık Müdürlüklerinin filyasyon ekipleri var. Kimin nereye göndereceği bir algoritmamız var belli. Laboratuvar olmayan hastanelerimiz var filyasyon ekiplerimiz tanımlanmış olan laboratuvarlara günde 2 defa getirip teslim ediyorlar. Sonra burada çalışılıp sonuçlar online olarak iletiliyor. Kasım ayında İstanbul'da toplam test sayısı 2 milyon civarında gerçekleşti. Bunun yarısı kamu laboratuvarlarında çalışıldı. Aşağı yukarı kamu laboratuvarında çalışılan 1 milyonunda bi 100 bini bu laboratuvar da çalışılmıştır" dedi.