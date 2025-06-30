Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk: 2030 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun yüzde 60\'ı obezite olacak

Haberler.com ekranlarında yayınlanan İyileşme Burada Başlar programına konuk olan Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk, kilo yönetimi, obezite tedavisi ve anoreksiya gibi beslenme bozukluklarına dair bilgiler verdi. Öztürk, sağlıklı yaşam için diyet, spor ve su tüketiminin önemine vurgu yaparken, yanlış zayıflama yöntemlerinin risklerine de dikkat çekti.

"ANOREKSİYA ALGI BOZUKLUĞUDUR"

Doç. Dr. Öztürk, anoreksiyanın ciddi bir psikolojik rahatsızlık olduğunun altını çizerek, "Anoreksiya bir algı bozukluğu, psikolojik bir rahatsızlık. Hastanın psikolojisinin düzeltilmesi ve hastalığın ne olduğuna dair inandırılması gerekiyor." dedi. Anoreksiya hastalarının bir kısmının kendini kusturduğunu, bazılarının ise yemek yemekten tamamen uzaklaştığını belirtti.

"ZAYIFLAMA İĞNELERİ SON ÇARE OLMALI"

Zayıflama iğneleriyle ilgili önemli uyarılarda bulunan Öztürk, "Zayıflama iğneleri bilimsel bir yöntem ama en son çare olarak kullanılması gerekiyor. Yeni çıkan ilaçlar olduğu için yan etkileri de yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor." diyerek bu yöntemlerin bilinçsiz kullanımının ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

"OBEZİTEDE CERRAHİ EN ETKİLİ YÖNTEM"

Obezite tedavisinde en etkili çözümün cerrahi yöntemler olduğunu belirten Öztürk, "Bilimsel olarak en etkili yöntem cerrahi yöntemdir. Ancak ameliyat sonrasında sağlıklı beslenme ve spor hayatınıza entegre edilmezse verilen kilolar geri alınabilir." ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca, "Tüp mide ameliyatı tüm dünyada en çok yapılan ameliyattır çünkü insan vücuduyla en uyumlu olandır." dedi.

"ERKEN YAŞTA MÜDAHALE BÜYÜMEYİ VE SAĞLIĞI KORUYOR"

Çocukluk çağında obeziteye müdahalenin önemine değinen Öztürk, "Erken yaşlarda vücut kitle endeksi yüksek olan çocukları ameliyat ettiğinizde, bu hem büyümeyi pozitif etkiliyor hem de metabolik sağlığı iyileştiriyor." şeklinde konuştu. Ayrıca erkek tipi kilo alımının iç organlarda yağlanmaya neden olarak sağlık riskini artırdığını ifade etti.