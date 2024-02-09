Bu ameliyat bölgede sadece Elazığ'da yapılıyor
Doğu Anadolu'da ortopedik onkolojik rahatsızlığı olan hastalar, şifayı Elazığ'da buluyor
ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi, Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilmeyen kas ve iskelet sistemi tümörleri ameliyatları gerçekleştirerek bölgeye hizmet sağlamaya devam ediyor.
Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi, başarılı sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesinde ameliyatı yapılmayan onkolojik vakaların ameliyatı, Doç. Dr. Sefa Key önderliğinde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bölgede başka hastanede ameliyatı yapılmayan ve Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Elazığ'da yapılan ameliyatlardan dolayı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yoğunluk yaşanıyor. Onkolojik vakalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Sefa Key, özellikle sebepsiz kas iskelet sistemi ağrıları, ele gelen şişlik veya kitlesel oluşumlar için erken tanı ve tedavinin öneminin önemli olduğunu belirtti. Doç. Dr. Sefa Key, "Bu bölgede büyük bir eksiklik olduğu için kısmen yoğunluğumuz oluyor. Son haftalarda bu tip vakalarda bir aratış söz konusu. Hastalarımız özellikle Bingöl, Tunceli, Muş ve çevre illerden gelmektedir. Bu hastaların tedavisinde belirtmek istediğim konu, özellikle şişlik, kitle, sebepsiz yere kas iskelet ağrılarını mutlaka önemsemeleri ve bu konuda profesyonel bir destek almalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle onkolojik tedavi alan ve tedavileri devam eden hastalarımızın onkolojik açıdan sistematik muayenelerinin yapılmasında fayda görüyoruz. Son zamanlar da bu konuda ihmal eden vatandaşların başvurusu da söz konusu. Bu hafta içerisinde böyle bir hastamızı ameliyat ettik. Hasta bize kol ağrısı ile Muş'tan geldi. Hastaya yapılan tetkiklerin ardından kolunda tümör olduğunu tespit ettik. Bu hafta içerisinde cerrahi işlemini gerçekleştirdik. Hastamızı önümüzdeki günler içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Özellikle sebepsiz kas iskelet sistemi ağrıları, ele gelen şişlik veya kitlesel oluşumlar için erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamaktayız. Hastanemiz bu konuda bölgeye hizmet vermekte olup gerekli tedavileri de gerçekleştirmekteyiz" dedi.
Yeniden aday olması büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kentte bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün yerel seçim olsa Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'lik kısım da oy vermeyeceğini ifade etti.
Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen ve aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Tutukluluk hali devam eden Erzan'ın, bu kişileri yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.
Sancaktepe'de 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü de sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti.
Başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı çalındı. Yayınlanan mesajlarda Sürmeli'nin daha önce genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı söylentilerine yer verildi.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Son Dakika › Sağlık › Doğu Anadolu'da ortopedik onkolojik rahatsızlığı olan hastalar, şifayı Elazığ'da buluyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?