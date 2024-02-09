Sağlık

Bu ameliyat bölgede sadece Elazığ'da yapılıyor

Doğu Anadolu'da ortopedik onkolojik rahatsızlığı olan hastalar, şifayı Elazığ'da buluyor

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi, Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilmeyen kas ve iskelet sistemi tümörleri ameliyatları gerçekleştirerek bölgeye hizmet sağlamaya devam ediyor.

Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi, başarılı sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesinde ameliyatı yapılmayan onkolojik vakaların ameliyatı, Doç. Dr. Sefa Key önderliğinde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bölgede başka hastanede ameliyatı yapılmayan ve Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Elazığ'da yapılan ameliyatlardan dolayı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yoğunluk yaşanıyor. Onkolojik vakalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Sefa Key, özellikle sebepsiz kas iskelet sistemi ağrıları, ele gelen şişlik veya kitlesel oluşumlar için erken tanı ve tedavinin öneminin önemli olduğunu belirtti. Doç. Dr. Sefa Key, "Bu bölgede büyük bir eksiklik olduğu için kısmen yoğunluğumuz oluyor. Son haftalarda bu tip vakalarda bir aratış söz konusu. Hastalarımız özellikle Bingöl, Tunceli, Muş ve çevre illerden gelmektedir. Bu hastaların tedavisinde belirtmek istediğim konu, özellikle şişlik, kitle, sebepsiz yere kas iskelet ağrılarını mutlaka önemsemeleri ve bu konuda profesyonel bir destek almalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle onkolojik tedavi alan ve tedavileri devam eden hastalarımızın onkolojik açıdan sistematik muayenelerinin yapılmasında fayda görüyoruz. Son zamanlar da bu konuda ihmal eden vatandaşların başvurusu da söz konusu. Bu hafta içerisinde böyle bir hastamızı ameliyat ettik. Hasta bize kol ağrısı ile Muş'tan geldi. Hastaya yapılan tetkiklerin ardından kolunda tümör olduğunu tespit ettik. Bu hafta içerisinde cerrahi işlemini gerçekleştirdik. Hastamızı önümüzdeki günler içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Özellikle sebepsiz kas iskelet sistemi ağrıları, ele gelen şişlik veya kitlesel oluşumlar için erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamaktayız. Hastanemiz bu konuda bölgeye hizmet vermekte olup gerekli tedavileri de gerçekleştirmekteyiz" dedi.