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Doğum ağrılarına sanal dokunuş - Son Dakika

Doğum ağrılarına sanal dokunuş

11.02.2022 09:54

Doğum ağrılarına sanal dokunuşMALATYA Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nde geliştirilen 'Sanal Oyunlar' projesiyle doğumlar artık daha kolay olacak.

Doğum ağrılarına sanal dokunuş

MALATYA Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nde geliştirilen 'Sanal Oyunlar' projesiyle doğumlar artık daha kolay olacak.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Uçar ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi Zeliha Sunay'ın birlikte geliştirdikleri, 3 ayrı başlıkta oluşan 'Sanal Oyunlar' projesi kadınların korkulu rüyası olan doğum ağrılarıyla baş etmeyi kolaylaştırıyor.

Bir yıl gibi bir sürede tamamlanan proje dair değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Uçar, " Doktora öğrencim Araştırma Görevlisi Zeliha Sunay ile birlikte doktora tezi kapsamında bir proje geliştirdik. Proje ile doğum ağrısıyla baş etmede kullanılan bazı ilaçsız yöntemleri sanal oyunlarla ile birleştirdik. Doğum ağrısını gidermeye yönelik bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Doğumhaneye gelen kadınlara, balon patlatma oyunu ile çömelme egzersizlerini, balon şişirme oyunu ile solunum egzersizlerini ve altın toplama oyunu ile pelvik egzersizleri yaptırmış olduk. 60 gebe üzerinde yaptığımız bu çalışma sonucunda kadınların doğum ağrısını daha az algıladığını doğumdan memnuniyetle ayrıldığını ve hatta doğum sürülerinin kısaldığını belirledik" dedi.

"Doğum ağrısıyla baş etmeye yönelik bir ilki gerçekleştirmiş olduk"

Proje ile doğum ağrılarıyla baş etmeye yönelik yöntemlerin eğlenceli bir hale geldiğini belirten Uçar, " Pek çok kadının aslında doğumdan korkmasının nedeni, doğum ağrıları. Doğum ağrıları ile baş etme yöntemleri biz sanal oyunlar ile eğlenceli bir hale getirerek kadınlarının oynamasını, bu şekilde de doğum ağrıları ile daha kolay baş etmelerini sağladık. Doğum ağrısıyla baş etmeye yönelik bir ilki gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizen Uçar," Doğum ağrısı ile baş edebilen kadınlar normal doğumları daha çok tercih ediyorlar. Bu oyunların bunu kolaylaştıra bileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Doğum ağrılarına sanal dokunuş
Doğum ağrılarına sanal dokunuş
Doğum ağrılarına sanal dokunuş

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İnönü Üniversitesi, Malatya, oyunlar, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doğum ağrılarına sanal dokunuş - Son Dakika


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