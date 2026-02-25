Doğuştan Diyafram Fıtığı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

SAMSUN Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde, akciğer enfeksiyonu şüphesi üzerine yapılan tetkiklerde tesadüfen doğuştan diyafram fıtığı (Morgagni hernisi) tespit edilen Kadir Acar (6), kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kemal ve Nergiz Acar çifti, oğulları Kadir Acar'ın, yaklaşık 10 gün önce sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çekilen akciğer grafisini inceleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'nden uzman doktor Büşra Yılmaz, diyaframda olağan dışı bir görünüm fark edip, hastayı ileri tetkik için Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan incelemelerde doğuştan diyafram fıtığı tanısı netleştirildi. 11 Şubat'ta ameliyata alınan hasta, Çocuk Cerrahisi Kliniği hekimlerinden uzman doktor Ahmet Saraç ile doktor öğretim üyesi Serap Samut Bülbül tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyon ve hastanede ilk kez yapılan kapalı yöntemle ameliyat edildi. 4 gün serviste takip edilen Kadir Acar, sağlık durumu iyi olarak taburcu edildi. Acar'ın ameliyattan sonra kendisini iyi hissettiği belirtildi.

Hastanede ilk kez böyle bir ameliyatı yaptıklarını belirten doktor Ahmet Saraç, "Hastamızın göğüs boşluğuyla karın boşluğuna ayıran diyafram zarında doğuştan bir delik vardı. Bu delik içinden karın iç organları, bağırsaklar göğüs boşluğuna doğru gittiği için hastamızda zaman zaman solunum sıkıntısı ve akciğerlerde enfeksiyonlar olmaktaydı. Biz bunu tespit ettiğimiz anda hastanemizde Samsun Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde doktor Serap Samut Bülbül ile birlikte bu operasyonu ilk kez laparoskopik yani kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Hastamız 4 gün serviste yattıktan sonra şifayla taburcu edilmiştir" dedi.

'ÇOK DİKKATLİ BAKILMAZSA GÖZDEN KAÇABİLİRDİ'

Doğuştan gelişen nadir bir hastalığın dikkatli inceleme sayesinde fark edilip kapalı yöntemle tedavi edildiğini ifade eden doktor öğretim üyesi Serap Samut Bülbül, "Bu operasyon doğuştan bir anomali şeklinde gelişen bir hastalıktır ve genelde akciğer enfeksiyonları ya da herhangi bir bağırsakla ilgili şikayet olduğunda tesadüfen direk grafilerde rastlanan bir durumdur. Bu hastamızda Vezirköprü Devlet Hastanesi'nden bir çocuk doktor arkadaşımız aracılığıyla bize gönderildi. Kendisinin dikkatli gözlemi sonucu bir teşhis koyuldu. Bize gönderdiğinde de bu ameliyat ilk defa hastanemizde kapalı olarak gerçekleştirildi. Eskiden bu ameliyatlar açık yöntemlerle yapılıyordu. Kapalı ameliyat yapmamızın sayesinde de hastamız hem kısa sürede taburcu oldu. Daha az ağrı duydu ve çok daha az bir yara yeriyle iyileşerek şifayla evine kısa sürede taburcu edildi. Doktor Büşra Yılmaz bunu akciğer enfeksiyonu tanısıyla yatırdığında, akciğer grafisine dikkatli baktığında gözlemlemiş. Çok dikkatli bakmasa gözlerinden kaçabilecek bir durumdu. Ona da teşekkür ediyoruz buradan" diye konuştu.