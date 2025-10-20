Doktora Hakaret ve Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Doktora Hakaret ve Soruşturma

20.10.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, engelli hastaya hakaret eden doktora soruşturma başlatıldı. Kalem fırlatma olayı da yaşandı.

1) HASTAYA BAĞIRIP HAKARET EDEN, OĞLUNA DA KALEM FIRLATAN DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA

ERZURUM'da Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine müracaat eden yüzde 95 engelli Cumhur Tunç'a (68) kızıp bağıran ve 'bu nasıl yobazlık' diyerek hakaret eden, tepki gösteren oğluna da kalem fırlatan Dr. K.Z.M. hakkında soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Tunç'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Olay, Horasan Devlet Hastanesi'nde 16 Mayıs 2025 günü meydana geldi. İlçede yaşayan KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı sebebiyle oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Küçük oğlu ile birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evraklarını dolduran Dr. K.Z.M., önündeki muayene evrakına not alarak "Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun? sorularını yöneltti. Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" dedi. Bunun üzerine Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. Sana bekleyeceksin diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştu.

Cumhur Tunç'un rahatsızlığını ifade ederek 'Bir hava vur' demesi üzerine doktor, "Vurmayacağım. Ben önce soracağım diyorum. Allah Allah, bu nasıl bir yobazlık" diye kızdı. Doktorun sözleri üzerine araya giren hastanın küçük oğlu, hakaret ederek "Sen babamla nasıl konuşuyorsun?" diye tepki gösterdi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle çocuk, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hastaya bakmayacağını söyleyerek elindeki kağıdı fırlatan K.Z.M., "Nere gidersen git. Soru sormuyorum. Cevap vermiyorsun. Utanmaz. Ahlaksız ya. Oğlu da küfrediyor. Saygısızlara bak ya" dedi.

Sağlık çalışanlarına ısrarla oksijen talebini tekrarlayan Cumhur Tunç, oturduğu sandalyeyle bölgeden uzaklaştırıldı. Hastanın ardından söylenmeye devam eden Dr. K.Z.M., "Nasıl bir pislik insanlar. Geri zekalı seni dinlemeden ben nasıl tedavine başlayayım. Geberirsin inşallah. Hakaretlere bak ya. O kadar saygısız insanlar olamaz yani. Sen ne kadar ahlaksız bir insansın. Ahlaksız bir çocuk da yetiştirmişsin" diye konuştu.

Tunç ailesi acil serviste yaşanan olay sonrası Horasan Adliyesi'ne Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16 Mayıs saat 14.20 sıralarında meydana gelen olayın anbean kaydedildiği görüntüler soruşturmaya delil olarak sunuldu.

KALEM FIRLATTI HAKARET ETTİ

Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaşadıklarını anlatan Cumhur Tunç, "KOAH hastasıyım. Oksijenim bittiği zaman acilen hastaneye gitmem lazım. O gün de oksijenim bittiği için oğlumla beraber acile gittim. Orada doktor bana bakmadı. Oksijen tedavisi ısrarlarıma rağmen doktor beni azarladı. Kalem fırlattı, olmadık hakaretler yaptı. Durumum acil olduğu halde beni muayene etmedi. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Cumhur Tunç'u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, İnsan Hakları, Erzurum, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doktora Hakaret ve Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Cezaevinde zehirlenme paniği Çok sayıda mahkum hastanelik oldu Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Kremlin açıkladı Trump ile Putin bir araya gelecek Kremlin açıkladı! Trump ile Putin bir araya gelecek
Düğün kana bulandı 3 kişi yaralandı Düğün kana bulandı! 3 kişi yaralandı

01:18
İstanbul’un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
İstanbul'un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
23:54
Dehşet anları Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
Dehşet anları! Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
23:45
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
22:36
Serikspor’da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
22:34
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
21:33
Mahşeri kalabalık Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır’da
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
21:20
İsrail, Gazze’de ateşkesi ihlal etti Hava saldırısı düzenlediler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 07:31:58. #7.12#
SON DAKİKA: Doktora Hakaret ve Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.